SureColor SC-G6000: la prima stampante DTFilm di Epson

Epson presenta il primo modello Direct-to-Film della sua nuova gamma di stampanti tessili: SureColor SC-G6000. Oltre a segnare l’ingresso strategico dell’azienda giapponese nel mercato DTFilm – un settore in continua espansione e sempre più importante rispetto alle tecniche più tradizionali quali la stampa DTG e la serigrafia – la nuova macchina della serie G rappresenta un importante passo avanti sul fronte della tecnologia di stampa tessile e consente agli operatori di trasferire su numerosi tessuti la stampa realizzata su film.

Con l’obiettivo di fornire una valida alternativa sul mercato, SureColor SC-G6000 roll-to-roll sfrutta la tecnologia inkjet di Epson – nota per affidabilità, versatilità e produttività – e si aggiunge alle attuali soluzioni ibride \a foglio DTG – DTFilm, disponibili con i modelli SC-F1000, SC-F2200 e SC-F3000.

La stampante è offerta da una rete di rivenditori partner che rendono la soluzione completa di forno agitatore, colla e film e tutti i materiali di consumo necessari.

Caratteristiche di SureColor SC-G6000

Grazie a sistemi automatici di pulizia, SureColor SC-G6000 velocizza e riduce al minimo gli interventi manuali di manutenzione. SC-G6000 si contraddistingue per una manutenzione ridotta al minimo e per un sistema di circolazione dell’inchiostro bianco derivato dagli affidabili sistemi in uso sulle stampanti DTG che assicura continuità durante la produzione, evitando intasamenti e sedimentazioni.

La meccanica della stampante, la testina PrecisionCore, il sistema di inchiostri e il processore di immagine si basano sulle più recenti e collaudate tecnologie Epson; inoltre, questo modello si integra perfettamente con l’intuitivo software Edge Print Pro dell’azienda.

Tra i vantaggi di SureColor SC-G6000 figurano anche le stampe nitide e ben definite, ricche di dettagli; l’elevata versatilità, che permette di stampare su un’ampia gamma di tessuti, non solo capi di abbigliamento; minore necessità di manodopera, grazie a processi di pulizia che riducono la necessità di interventi manuali.

A garanzia della conformità ambientale e della sicurezza degli utenti, SureColor SC-G6000 rispetta tutti gli standard internazionali e dispone di certificazioni GOTS ed Eco Passport.

Le specifiche e le caratteristiche principali includono:

testina di stampa: PrecisionCore MicroTFP;

larghezza di stampa: 900 mm;

inchiostri: UltraChrome DF in cinque colori (CMYK W), con una capacità di 1,6 litri per colore;

software Epson EdgePrint Pro;

touch-screen a bordo macchina intuitivo che offre un’elevata praticità.

Dichiarazioni

“SureColor SC-G6000”, ha commentato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “è la prima stampante DTFilm della serie G di Epson e ribadisce il nostro costante impegno volto a garantire affidabilità, facilità d’uso e produttività in tutti i settori della stampa digitale. Non solo: unisce tecnologie comprovate e funzionalità affidabili per produrre risultati straordinari, semplificando i processi operativi. È la soluzione ideale per le aziende che desiderano ampliare le capacità di stampa tessile, senza aumentare in modo significativo il livello di complessità“.