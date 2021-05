Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia utilizzato ogni mese da milioni di utenti e migliaia di agenzie, sceglie la tecnologia Dell Technologies per l’ammodernamento della sua infrastruttura tecnologica ed in particolare per la realizzazione di un data center completamente nuovo, focalizzato su performance, continuità operativa e sicurezza dei dati.

Per farlo, si è affidato a Errevi System, Titanium Partner di Dell Technologies, specializzato in infrastrutture ICT e che da anni supporta Immobiliare.it nella gestione della sua infrastruttura digitale.

In particolare, protagonista del potenziamento tecnologico è stato il team di Immobiliare Labs, il dipartimento IT dell’azienda che da sempre sviluppa la tecnologia e gestisce l’infrastruttura su cui si basa il business aziendale.

Il nuovo data center è strutturato in due settori distinti e conta 28 armadi rack per un totale di oltre 400 kw/h di potenza utilizzata, 90 apparati di rete, 350 macchine fisiche e 1500 macchine virtuali. Nella costruzione del data center sono stati impiegati oltre 100 server Dell PowerEdge, i sistemi Dell Technologies ottimizzati per i workload delle aziende per aiutarle ad accelerare il percorso verso l’autonomous computing e 3 sistemi di storage con deduplica Dell EMC Data Domain 6800, per garantire prestazioni, efficienza e affidabilità di backup, archiviazione e ripristino di emergenza; il nuovo data center è stato inoltre potenziato con il Controller di array Dell EMC SC9000, veloce e ad elevata scalabilità, consente di ridurre il TCO.

Immobiliare.it è nata nel 2005 ed è cresciuta a ritmo costante grazie all’implementazione di servizi volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta ma anche a supportare tutto il processo di scelta e acquisto di un immobile. Ricerche sempre più personalizzate e puntuali, annunci con foto, virtual tour 3D e planimetrie interattive, schede tecniche curate e dettagliate per ogni immobile, sistemi di valutazione immobiliare, di monitoraggio dell’andamento del mercato e servizi di consulenza per l’accensione di un mutuo: grazie a un’elevata attenzione all’innovazione e ai bisogni degli utenti, il portale ha conquistato oggi la posizione di leader di mercato in Italia.

“L’infrastruttura implementata sarà la base su cui costruiremo i nostri nuovi servizi” ha commentato Aldo Armiento, CTO di Immobiliare.it. “Investire in tecnologia per noi è sempre stato importante e la capacità di sviluppare, per primi in Italia, alcune innovazioni è stato alla base della nostra crescita e del nostro successo. La ricerca su una mappa, la possibilità di vedere immagini ad alta risoluzione, planimetrie, virtual tour 3D e tutti i servizi che forniamo sul portale agli utenti e alle agenzie immobiliari con i nostri gestionali necessitano di una infrastruttura tecnologica di alto livello che siamo riusciti ad ottenere grazie alla consulenza di Errevi System, che ha scelto le soluzioni di Dell Technologies”.

“Siamo contenti di aver contribuito, con le nostre soluzioni d’avanguardia, al potenziamento tecnologico di una importante realtà come Immobiliare.it” ha commentato Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director Dell Technologies Italia. “Realizzare data center moderni, promuovere soluzioni avanzate e sicure per gestirli, consentendo ai clienti di trarre il massimo vantaggio dal nostro portafoglio di sistemi e di server è la nostra principale missione”.

“Immobiliare.it è un’eccellenza italiana e la dimostrazione di come la tecnologia possa rendere semplici attività complesse” afferma Matteo Marzocchini, Systems Integration Division Director di Errevi System “Siamo orgogliosi di esserci confrontati con un progetto tanto ambizioso e importante: un nuovo data center orientato alle performance, alla continuità operativa e alla sicurezza dei dati”.