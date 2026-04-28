Snom veste di bianco i terminali della serie D8xx

Snom, specialista berlinese della comunicazione IP professionale integrata, amplia la propria serie D8xx introducendo nuove declinazioni in bianco. Dopo il successo dei precedenti modelli bianchi come il D735 e il D785, la società propone ora alternative orientate al design anche per l’attuale generazione di terminali IP. Le nuove varianti sono pensate per organizzazioni che, oltre alle prestazioni tecniche, attribuiscono particolare importanza all’estetica, ai requisiti igienici e a concept cromatici ben definiti.

Design, funzionalità e igiene

Le varianti bianche dei modelli D810W, D815WB e del modulo di espansione D8C combinano le prestazioni consolidate della serie D8xx con un design dai toni chiari e senza tempo. In abbinamento alla scocca antibatterica, i dispositivi supportano a livello visivo e funzionale elevati standard igienici, risultando particolarmente adatti ad ambienti in cui pulizia e prevenzione delle infezioni sono essenziali. Allo stesso tempo si integrano armoniosamente in architetture d’ufficio moderne, aree reception o strutture sanitarie, dove la presenza di componenti tecnologiche deve risultare discreta.

Ideali per sanità, settore pubblico e aziende orientate al design

Le varianti bianche sono particolarmente richieste nei settori in cui chiarezza visiva, igiene e coerenza cromatica svolgono un ruolo chiave. Tra questi rientrano ospedali, studi medici e strutture socio-sanitarie, ma anche centri benessere, istituti scolastici e aziende con linee guida di corporate design ben definite. Anche in aree di rappresentanza o ambienti di lavoro attenti all’estetica, i modelli bianchi contribuiscono a un’immagine complessiva di alto livello.

Tecnologia collaudata della serie D8xx

Dal punto di vista tecnico, i modelli bianchi corrispondono pienamente ai rispettivi terminali IP di partenza. Il D810W, compatto dispositivo entry-level, offre WLAN integrato, display a colori e moderne funzioni di sicurezza, risultando ideale per team che cercano un telefono IP da scrivania efficiente e a prova di futuro.

Il D815WB si distingue per il display a colori da 5 pollici, la connettività WLAN e Bluetooth integrata, una porta USB e il supporto ai moduli di espansione, soddisfacendo le esigenze di postazioni di lavoro ad alto volume di chiamate.



Il D8C dispone di un ampio display a colori ad alta risoluzione con un’interfaccia utente particolarmente intuitiva. Collegato al telefono via USB, amplia le funzionalità dei terminali IP della serie D8xx con uno schermo aggiuntivo e molteplici possibilità d’uso.

Il D8C dispone di un ampio display a colori ad alta risoluzione con un’interfaccia utente particolarmente intuitiva. Collegato al telefono via USB, amplia le funzionalità dei terminali IP della serie D8xx con uno schermo aggiuntivo e molteplici possibilità d’uso.

Tutti i modelli offrono audio HD nella qualità tipica Snom e funzioni di sicurezza come TLS e SRTP; sono quindi adatti all’impiego anche in ambiti sensibili.

Continuità nel design e nella strategia di prodotto

Con l’introduzione delle varianti bianche, Snom rafforza il proprio impegno a coniugare l’innovazione tecnologica e un design di prodotto curato.

“Con le nuove varianti bianche dei modelli D8xx rispondiamo a richieste concrete dei clienti che cercano terminali perfettamente integrabili sia in ambienti in cui l’igiene è imprescindibile sia in contesti orientati al design”, afferma Mark Wiegleb, Vice President Products. “Così la tecnologia collaudata si combina con una maggiore flessibilità nel design.”

Le versioni bianche dei modelli D810W, D815WB e il modulo di espansione D8C sono disponibili da subito presso i rivenditori specializzati e vengono forniti con tre anni di garanzia del produttore.