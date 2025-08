TCL ti accompagna in vacanza. Per un relax senza compromessi

Le routine estive non sono sempre così spensierate come sembrano. L’ecosistema connesso di TCL, specialista globale nell’elettronica di consumo e 1° brand al mondo nei segmenti grandi schermi, TV Mini LED e Google TV, offre soluzioni semplici ed efficaci, pensate per accompagnarti ogni giorno: che si tratti di viaggi, comfort domestico, produttività o momenti di relax.

TCL 60 SE NXTPAPER 5G: leggibilità perfetta anche sotto il sole

Leggere messaggi o articoli alla luce diretta del sole richiede spesso di alzare al massimo la luminosità o farsi ombra con la mano. Il TCL 60 SE NXTPAPER 5G elimina questo problema grazie a un display che riproduce la texture e la leggibilità della carta, risultando delicato per gli occhi anche nelle giornate più luminose. Che si tratti di leggere le notizie sul balcone a colazione o di seguire una ricetta durante una grigliata, non è più necessario sforzare la vista. Inoltre, il supporto 5G garantisce connessione stabile ovunque ti porti la giornata, con una batteria che dura fino a due giorni.

TCL NXTPAPER 11 Plus: equilibrio tra lavoro e relax

Il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus consente di gestire note, documenti e attività di pianificazione anche lontano dalla scrivania. Lo schermo antiriflesso riduce l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate, come la lettura o la scrittura. È perfetto anche per i genitori che cercano uno schermo delicato sulla vista, che non sovrastimoli i bambini nei momenti di relax. Con un’autonomia in standby fino a 26 giorni, è sempre pronto all’uso senza dover portare con sé un caricabatterie aggiuntivo.

TCL LINKPORT IK511: connessione affidabile ovunque

Trovare una connessione stabile in movimento – in stazione, in auto o in un bar – può essere complicato. Il TCL LINKPORT IK511 è un dongle 5G portatile che si collega direttamente al laptop e offre connettività immediata. È particolarmente utile per gestire e-mail di lavoro durante un viaggio o caricare file anche da luoghi remoti. Leggero e facile da trasportare, garantisce stabilità anche dove la rete non è perfetta, evitando la necessità di affidarsi a reti Wi-Fi pubbliche.

TCL LINKHUB HH516: Wi-Fi stabile per le vacanze in famiglia

Durante le ferie in una casa vacanze o nella seconda casa, una buona connessione internet fa la differenza: tra bambini che guardano cartoni in streaming, adulti che lavorano e tutti che caricano foto contemporaneamente. Il router LINKHUB HH516 è progettato per gestire l’uso condiviso grazie all’intelligenza artificiale, che distribuisce in modo intelligente la banda tra i dispositivi, evitando rallentamenti e buffering. Facile da installare e in grado di autoregolarsi, contribuisce a mantenere la serenità anche nelle case più affollate.

TV Mini LED: immagini brillanti anche nelle giornate più luminose

I TV Mini LED delle serie C6K e C7K di TCL garantiscono una visione di alta qualità a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dall’illuminazione della stanza. Che si tratti di un soggiorno molto luminoso o di una cucina open space, questi TV riducono i riflessi e restituiscono immagini nitide e dettagliate.

Grazie alle diverse soluzioni proposte da TCL con la serie C6K, dal posizionamento più accessibile, e la serie C7K, che integra speaker Bang & Olufsen per un audio impareggiabile, TCL è in grado di offrire una soluzione adatta a ogni tipologia di ambiente e necessità.

FreshIN 3.0: freschezza naturale

Con il termometro che continua a salire e le estati che sembrano diventare ogni anno sempre più lunghe, trovare soluzioni per rinfrescare la casa diventa essenziale. I climatizzatori della serie FreshIN 3.0 aspirano aria filtrata dall’esterno e la distribuiscono delicatamente negli ambienti, riducendo la sensazione di aria viziata e pesante. Il sistema a ventilazione indiretta evita getti d’aria fredda troppo intensi, facilitando il riposo o la concentrazione, e funziona in modo silenzioso per un comfort discreto e duraturo.