Tecnologia di stampa linerless: opportunità, sfide e tendenze di mercato

Le etichette linerless offrono molto spazio per le informazioni importanti e per l’etichettatura dei prodotti e non richiedono carta o altri materiali di supporto. Ne consegue che, negli ultimi anni, le tecnologie linerless sono sempre più apprezzate, soprattutto in relazione alla tutela ambientale. Ma si tratta solo di una moda del momento o si nasconde un potenziale maggiore? Questa è la domanda che vogliamo approfondire con gli esperti di Zebra.

Jakob Nieweg: Benvenuti all’intervista di oggi! Oggi parleremo degli sviluppi e delle opportunità della tecnologia delle etichette linerless, un argomento che sta attirando molta attenzione nel settore. Con me ci sono gli esperti di Zebra Phil Reynolds (Head of Regional Product Management – Scanning, Print and Supplies), Kevin Davies (Product Manager Mobile Print), William Heyes (Product Manager Supplies) e Alex Holdsworth (Product Manager Industrial Print). È un piacere avervi qui tutti. Phil, vuoi fornirci una panoramica generale?

Phil Reynolds: Grazie, Jakob. L’etichettatura linerless, ovvero la stampa di etichette senza materiale di supporto, ha acquisito sempre più importanza negli ultimi anni. Molti pensano che l’etichettatura linerless riguardi solo la sostenibilità, ma questa è solo una faccia della medaglia. Man mano che Zebra ha sviluppato la sua offerta, i clienti hanno capito che aveva molto di più da offrire. Oltre ai vantaggi in termini di sostenibilità, la soluzione ZeroLiner di Zebra è anche in grado di migliorare il flusso di lavoro, l’efficienza dei costi e delle risorse, aumentare la produttività e migliorare la sicurezza dei lavoratori. L’eliminazione del materiale di supporto e la riduzione dei rifiuti è solo uno dei tanti aspetti positivi. Occorre però chiarire che la stampa linerless comporta delle sfide. Consigliamo ai nostri clienti di provare la soluzione per essere sicuri di comprenderla appieno e che si tratti della tecnologia adatta alla loro applicazione. Detto questo, parlando con i clienti che hanno optato per la stampa linerless, i vantaggi superano di gran lunga le sfide.

Jakob Nieweg: Interessante. Kevin, puoi dirci qualcosa di più sulle sfide tecniche legate a questa tecnologia?

Kevin Davies: Certo. Una delle sfide principali è la fuoriuscita di adesivo dai materiali di supporto di bassa qualità. In questo caso, l’adesivo sul retro dell’etichetta fuoriesce e contamina il meccanismo di stampa, provocando inceppamenti nella stampante o creando etichette stampate male, situazioni particolarmente problematiche. Zebra ha sviluppato la propria soluzione di supporti ZeroLiner che, insieme alle nostre stampanti linerless, rende la fuoriuscita di adesivo un ricordo lontano. Ciononostante, Zebra raccomanda di pulire regolarmente la stampante, qualunque sia la soluzione di etichette linerless. Mentre le stampanti con etichette tradizionali dovrebbero essere pulite dopo tre o cinque rotoli, in caso di etichette linerless consigliamo la pulizia dopo ogni rotolo. Una volta spiegata, la maggior parte dei clienti comprende questa necessità, ma nella pratica ci si dimenticata spesso di pulirla o la si pulisce solo sporadicamente.

Phil Reynolds: Esatto, Kevin! È un requisito aggiuntivo ma, se rispettato, il sistema funziona senza problemi. E la pulizia di per sé è un processo semplice e veloce, che garantisce un funzionamento efficiente a lungo termine. Lo sforzo ulteriore richiesto dal ciclo di pulizia viene compensato dai vantaggi derivanti dal non dover rimuovere il materiale di supporto, operazione costosa e dispendiosa in termini di tempo, necessaria con le etichette tradizionali.

Jakob Nieweg: Sembra essere una modifica del flusso di lavoro. William, cosa ci dici sulla compatibilità delle etichette linerless con le stampanti? È un altro fattore che i clienti dovrebbero considerare?

William Heyes: Assolutamente sì! La compatibilità tra la stampante e il supporto utilizzato gioca un ruolo fondamentale. I nostri team hanno condotto numerosi test sui supporti a marchio ZeroLiner per garantire la compatibilità ottimale con la nostra gamma di stampanti linerless, ma non tutti i supporti linerless sono uguali. Alcuni clienti incontrano difficoltà quando utilizzano supporti di terze parti. Ecco perché consigliamo sempre di utilizzare i supporti Zebra ZeroLiner con le stampanti linerless Zebra.

Offriamo anche programmi di protezione delle testine e dei rulli di stampa per i clienti che utilizzano stampanti linerless Zebra e materiali di consumo ZeroLiner e che raggiungono un determinato volume di stampa. I nostri partner ricevono testine e rulli di stampa sostitutivi senza alcun costo aggiuntivo.

Jakob Nieweg: Sembra che Zebra abbia una storia linerless piuttosto completa in termini di hardware, consumabili e programmi. Come si prospetta il futuro della gamma?

Alex Holdsworth: È interessante che tu abbia menzionato questo punto, dato che abbiamo appena introdotto sul mercato la ZT411 Linerless, la nostra prima stampante linerless industriale che offre i vantaggi della stampa linerless in un fattore di forma industriale mai avuto prima. Con l’introduzione della stampante industriale, abbiamo introdotto anche i supporti ZeroLiner dedicati, in modo da rendere disponibili consumabili linerless dedicati che funzionino anche con questo tipo di stampanti.

Jakob Nieweg: Ottimo, Alex! Che dire dei clienti che hanno già una ZT411 e vogliono provare il linerless?

Alex Holdsworth: C’è un’altra buona notizia: abbiamo introdotto sul mercato anche un kit di aggiornamento in loco, che permette ai clienti e rivenditori di adattare le ZT411 esistenti alla stampa linerless in loco.

Jakob Nieweg: Ci saranno migliaia di ZT411 in uso. Si tratta quindi di un’opportunità enorme per i rivenditori in EMEA che vogliono far migrare i clienti verso la tecnologia linerless! Come si colloca questa stampante rispetto alla ZD621, stampante desktop linerless che vendiamo oggi?

Alex Holdsworth: Con la ZT411 Linerless, i clienti ora possono stampare fino a 10.000 etichette linerless al giorno, un volume notevolmente superiore rispetto a quello massimo di una ZD621 Linerless. Se avete bisogno di una stampante per volumi più elevati, scegliete la ZT411. Se invece desiderate un formato più compatto a un prezzo inferiore, la scelta migliore è la ZD621.

Kevin Davies: Non dimenticate che il linerless è presente su tutta la gamma di stampanti portatili, ad eccezione della ZQ220 plus, e che non è una tecnologia nuova per le stampanti portatili.

Jakob Nieweg: E come si prospetta il futuro di questa tecnologia? La domanda è sufficiente?

Phil Reynolds: Assolutamente sì! Secondo i nostri dati, il mercato di etichette linerless cresce di circa il 5% all’anno. All’interno di Zebra stiamo registrando un tasso di crescita superiore, a dimostrazione del fatto che molti utenti finali trovano questa tecnologia molto interessante. Ricevo quasi quotidianamente richieste di informazioni sulle applicazioni linerless.

Kevin Davies: Anche per me è lo stesso. Parlo regolarmente con i clienti interessati. Solo la scorsa settimana ho parlato con nove utenti finali e solo due di loro non avevano mai preso in considerazione il linerless. L’argomento è all’ordine del giorno da diversi anni e, con l’introduzione nel settore di dispositivi come la ZT411, l’interesse è in continua crescita.

Jakob Nieweg: Sicuramente si tratta di una tendenza evidente. Quali vantaggi offrono le etichette linerless rispetto a quelle tradizionali?

Phil Reynolds: Il vantaggio più evidente è la riduzione del consumo di materiale, non essendoci materiale di supporto da scartare. Questo comporta altri due vantaggi che potrebbero non essere ovvi. Il primo deriva dal fatto che un rotolo di materiale linerless contiene più materiale utilizzabile: ci sono più etichette per rotolo e quindi meno rotoli da trasportare e immagazzinare, a parità di volume di stampa. Questo dovrebbe ridurre i costi di trasporto e stoccaggio.

Il secondo vantaggio consiste nel fatto che, non essendoci materiale di supporto, non bisogna raccogliere e smaltire il liner, eliminando i processi inefficienti e gli scarti dalle attività del cliente.

Jakob Nieweg: Credete che il linerless sia una soluzione universale o ci sono casi d’uso specifici in cui è più adatto?

William Heyes: Sicuramente il linerless non è la soluzione per tutte le applicazioni. Ci sono alcune applicazioni in cui risulta particolarmente adatto, come ad esempio nei settori dell’ospitalità, della vendita al dettaglio o della logistica, dove è richiesta la stampa continua di etichette. Tuttavia, ci sono anche scenari in cui le etichette tradizionali rimangono la scelta migliore. È meglio prima testare a fondo la tecnologia per assicurarsi che soddisfi i requisiti specifici.

Jakob Nieweg: Grazie per questi spunti. Cosa consigliereste a un cliente interessato a usare etichette linerless? Come dovrebbe procedere?

Phil Reynolds: Il mio consiglio è di ordinare una stampante di prova e testare la tecnologia linerless in demo. Se occorre sostituire un sistema esistente, il nostro programma Printer Trade Up (https://www.jarltech.com/en/node/1185) è una buona opzione.

Kevin Davies: Di recente ho parlato con un cliente in Germania che voleva testare in parallelo due modelli di stampante, una con e una senza materiale di supporto. Soprattutto per le nuove applicazioni, questo confronto è prezioso per determinare quale versione soddisfa meglio i requisiti.

William Heyes: Consiglio vivamente di utilizzare i supporti Zebra ZeroLiner. Spesso i clienti riscontrano problemi con i supporti di terze parti e, una volta raggiunto un certo volume, l’utilizzo dei supporti Zebra permette di beneficiare dei nostri programmi di protezione, come Print Head Protection e Platen Protection.

Jakob Nieweg: C’è qualcos’altro che vorreste aggiungere?

Phil Reynolds: È arrivato il momento di occuparsi delle tecnologie linerless. Forse, in passato, le stampanti linerless erano viste come sorta di tendenza; forse i clienti dubitavano della sostenibilità dei supporti di stampa. Zebra, però, si è resa conto dei numerosi vantaggi aziendali tangibili offerti dal linerless. I clienti che investono nelle soluzioni linerless Zebra e seguono il programma di manutenzione raccomandato si accorgono dei benefici.

Kevin Davies: Proprio così! I clienti scelgono sempre più spesso soluzioni sostenibili. Riscontriamo una chiara domanda di tecnologie che combinano produttività e rispetto dell’ambiente. Credo quindi che il linerless sia destinato a rimanere.

Jakob Nieweg: Grazie a tutti per il vostro tempo e per le vostre considerazioni interessanti. Credo che il nostro pubblico abbia ora una comprensione solida delle sfide e delle opportunità della tecnologia linerless.

ZT411 Linerless

Stampante di etichette di fascia media con funzione di stampa linerless

Velocità massima di stampa: 356 mm/s a 203 dpi

Display touch a colori da 4,3″, taglierina integrata

Zebra ZeroLiner

Rotolo di etichette senza liner

Fino al 50% di etichette in più per rotolo

Più efficienza e meno inceppamenti

