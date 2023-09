ThinkCentre M90a Pro Gen 4: novità da Lenovo

Lenovo ha presentato ThinkCentre M90a Pro Gen 4, definendo un nuovo standard qualitativo per i desktop dei PC aziendali all-in-one (AIO). Questo potente PC, dotato di sistema operativo Windows 11, è progettato per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di lavoro e dei content creator, offrendo agli utenti un enorme display QHD da 27 pollici dotato di funzioni intelligenti che migliorano la connettività, la privacy e l’usabilità.

“Le aziende moderne hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice PC ad alte prestazioni: hanno la necessità di soluzioni intelligenti e intuitive, affidabili ed efficienti, che permettano loro di creare un ecosistema multi-device senza interruzioni”, ha dichiarato Sanjeev Menon, vicepresidente e direttore generale di Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. “In questo ambiente ibrido in continua evoluzione, i lavoratori utilizzano in media 2,5 dispositivi per lavorare e vorrebbero avere a disposizione sia desktop che laptop per essere più produttivi. ThinkCentre M90a Pro Gen 4 di Lenovo è la risposta per le aziende che ricercano sinergia per rendere gli spazi di lavoro più flessibili, efficienti e produttivi”.

Potenza per produrre risultati

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 offre performance, espandibilità e risultati all’altezza delle esigenze. È pensato per affrontare qualsiasi sfida, grazie a componenti all’avanguardia, tra cui Intel® vPro® Enterprise con processori Intel Core™ i9 fino alla 13ma generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop e fino a 64 GB di memoria DDR5. Per mantenere il sistema ottimizzato, ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è dotato di Energy Performance Optimizer, che utilizza il machine learning per classificare le attività e aumentare le prestazioni.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 consente la condivisione estremamente veloce dei file grazie a Thunderbolt 4, capace di raggiungere fino a 40 Gbps e di rendere il trasferimento di video e file di grandi dimensioni un gioco da ragazzi. Per i professionisti che vogliono ancora di più, il desktop AIO può supportare un monitor 8K o due 4K aggiuntivi, può essere equipaggiato con GPU e unità di archiviazione esterne e può fungere da monitor quando è collegato ad altri dispositivi.

Display preciso e raffinato

Più ampio non sempre significa migliore, eccetto che per ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Con un display QHD da 27 pollici in grado di visualizzare anche i dettagli più piccoli, l’AIO brilla a 350 nit e ha una classificazione sRGB 99%, affinché che i disegni e le opere d’arte riflettano accuratamente l’ispirazione e la visione degli artisti.

Calibrato individualmente per garantire che la stessa immagine sia identica in ogni ThinkCentre M90a Pro Gen 4, l’AIO non si concentra solo sul lavoro degli utenti, ma anche sul loro benessere. Il desktop AIO è certificato Eyesafe 2.0 e Flicker Free dal TÜV Rheinland e dispone della tecnologia Natural Low Blue Light integrata nell’hardware per ridurre l’affaticamento e la stanchezza degli occhi.

Connettività multipla semplificata

Le aziende moderne richiedono la cooperazione tra reparti, professionisti e device, per questo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è la soluzione per la creazione di un ecosistema ibrido di ultima generazione. Oltre alla porta Thunderbolt 4, ThinkCentre M90a Pro Gen 4 offre anche una porta Thunderbolt 3 opzionale che consente agli utenti di condividere il display come monitor Thunderbolt se collegato tramite il cavo USB-C® in dotazione. Grazie a questa funzione, gli utenti possono anche condividere una seconda unità SSD M.2 con un computer portatile o un PC ad alta velocità di trasferimento dati.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è dotato di potenza e connettività senza limiti rispetto ad altri laptop o PC, ma può anche diventare un’estensione dei dispositivi mobili. Gli utenti smartphone Lenovo ThinkPhone by Motorola e di altri selezionati modelli Motorola possono connettersi all’AIO tramite app, ottenendo la possibilità di copiare, incollare e trascinare i file tra il telefono e il desktop, nonché di eseguire lo streaming delle app, rispondere ai messaggi e tenere traccia delle notifiche senza dover utilizzare il telefono.

“La capacità di svolgere qualsiasi attività e di diventare un hub per più dispositivi rende ThinkCentre M90a Pro Gen 4 la scelta ideale per la forza lavoro ibrida”, ha aggiunto Menon. “Un designer può ora progettare con il telefono ovunque si trovi, creare e programmare con il laptop a casa e apportare gli ultimi ritocchi il giorno successivo al lavoro, in tutta tranquillità”.

Progettato per i moderni ambienti di lavoro

Privacy, sicurezza e affidabilità sono essenziali per il professionista di oggi e ThinkCentre M90a Pro Gen 4 combina perfettamente hardware e software per garantire agli utenti la massima protezione. Grazie a una combinazione unica di intelligenza artificiale, (“Human Presence Detection”, HPD) di nuova generazione con sensore radar e telecamera RGB-IR, l’AIO sfrutta la privacy con login e logout “zero-touch” che oscurano automaticamente lo schermo quando qualcuno è alle proprie spalle.

Oltre alla serie di funzionalità di sicurezza, ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è dotato di un chip TPM 2.0 indipendente per una crittografia più sicura e viene fornito con ThinkShield per salvaguardare dati e risorse; inoltre, può bloccare i dispositivi di archiviazione USB con Smart USB Protection. L’AIO è anche testato Mil SPEC per la durata e l’affidabilità ed è certificato UL Anti-dust.

Per mantenere le prestazioni e la sicurezza di ThinkCentre M90a Pro Gen 4 e degli altri dispositivi, Lenovo Device Manager è lo strumento di gestione degli endpoint ideale per tutti gli utenti. Realizzato per interagire perfettamente con Windows 11 e altri sistemi operativi, Lenovo Device Manager è una soluzione flessibile, scalabile, basata su cloud e zero-touch che consente agli utenti di connettersi e configurare le impostazioni su tutti i dispositivi. Lenovo Device Manager è in grado di ottimizzare e migliorare la funzionalità dei dispositivi, monitorarne la connettività, tenere traccia delle modifiche hardware, software e molto altro ancora.

Smart Design consapevole

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è dotato di diversi design pensati per ottimizzare gli spazi di lavoro e migliorare l’esperienza dell’utente, tra cui una barra di aggancio per il telefono, una base integrata per la gestione dei cavi e un joystick On-Screen Display per facilitare la selezione dei menu. Per i professionisti che desiderano amplificare ulteriormente la propria produttività, Lenovo offre una selezione di accessori (venduti separatamente), tra cui una base per teleconferenze con microfoni quad-array per riprese a 360 gradi e quattro altoparlanti Harman® per un suono cristallino.

La Conference Call Base, certificata per Microsoft Teams, si collega al computer tramite un’interfaccia USB Type-C standard e ottimizza la voce umana, oltre a essere dotata di cancellazione dell’eco ed eliminazione del rumore tramite AI.

Prezzi e disponibilità

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è ora disponibile in mercati selezionati. In Italia sarà disponibile a partire dal 2024.