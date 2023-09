TOUGHBOOK 40: lanciata la variante Military

Panasonic Mobile Solutions Business Division lancia la variante Military del suo TOUGHBOOK 40, sviluppata appositamente per l’utilizzo su veicoli militari. Il TOUGHBOOK 40 Military è l’ultima soluzione frutto della storica collaborazione tra Panasonic e roda computer, che vanta una lunga storia nella configurazione e personalizzazione dei dispositivi TOUGHBOOK per varie applicazioni militari.

Progettato pensando alla difesa

Il TOUGHBOOK 40 offre una protezione IP66 contro polvere e acqua, ed è testato secondo gli standard militari MIL-STD810H. Può sopportare cadute da un’altezza di 180 cm ed è resistente agli urti e alle vibrazioni, oltre a essere in grado di operare a temperature comprese tra -29°C e 63°C. La durata della batteria può essere estesa fino a 36 ore, grazie alla funzione hot-swap. Se necessario, tutte le funzioni radio e display possono essere immediatamente disattivate in “Modalità nascosta”.

Progettato specificamente per l’uso a bordo di veicoli militari e pienamente conforme alle normative del settore della difesa, il TOUGHBOOK 40 Military da 14 pollici si basa sul miglior notebook rugged al mondo per l’industria della difesa. Configurato per operare con sistema operativo Windows 11 Pro, offre la massima flessibilità grazie a quattro slot di espansione e interfacce di livello militare. È dotato di MIL-LAN per la connettività Ethernet per la comunicazione con altri sistemi, di MIL-DVI per il collegamento a display esterni e di due interfacce USB 2.0 per dispositivi periferici.

A seconda delle esigenze del cliente, è possibile implementare interfacce aggiuntive, come CAN Bus, MIL-DP, MIL-VGA o USB 3.0. Inoltre, roda computer può anche verificare la possibilità di integrare una soluzione in fibra.

Il TOUGHBOOK 40 Military può anche essere equipaggiato con l’unità a stato solido (SSD) interna crittografata Eclypt Core della società di comunicazioni globale Viasat. L’SSD Viasat è certificata per l’uso nel Regno Unito per proteggere le informazioni Top Secret e tutti i livelli di sicurezza sottostanti, nonché per l’uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

Le connessioni di livello militare riducono i tassi di guasto

Al TOUGHBOOK 40 Military di Panasonic sono collegate periferiche aggiuntive con connettori per la difesa (che possono essere uniti in un unico connettore se necessario); è inoltre disponibile una connessione EMC ottimizzata. Queste connessioni possono resistere a vibrazioni significative all’interno dei veicoli e sono anche resistenti alle cadute di liquidi, polvere e umidità. La baionetta e i tappi a vite sono facili da collegare, anche indossando i guanti.

Rispetto ai dispositivi commerciali, la natura robusta delle connessioni di livello militare del TOUGHBOOK 40 Military garantisce un minor tasso di guasti ai componenti. Ciò consente di aumentare i tempi di attività e la connettività dei dispositivi negli ambienti più difficili.

“La digitalizzazione ha aumentato la domanda di IT mobile nel settore militare e di hardware più robusti,” commenta Florian Aschmoneit, CTO di roda computer. “Gli utenti e i decision-maker desiderano dispositivi che forniscano prestazioni elevate, oltre ad essere il più compatti possibile e dotati di interfacce e connessioni sicure di livello militare per un’ampia gamma di applicazioni. Di conseguenza, i dispositivi modulari e facilmente modificabili rappresentano l’opzione più economica per l’uso militare”.

Una partnership che produce risultati

Panasonic e roda computer collaborano da tempo su una serie di progetti su larga scala, a cui si è recentemente aggiunta un’ulteriore attenzione alla personalizzazione di TOUGHBOOK su misura per l’uso a bordo dei veicoli, dedicati a una serie di clienti militari. I 30 anni di esperienza di roda computer nel settore della difesa, abbinati alla collaudata gamma di dispositivi TOUGHBOOK di livello militare di Panasonic, offrono una combinazione imbattibile di soluzioni robuste, sicure e affidabili per il settore della difesa.

“Il TOUGHBOOK 40 Military è il risultato di una relazione di lunga data e reciprocamente vantaggiosa tra Panasonic e roda computer,” aggiunge Jon Tucker, General Manager, Solutions and Engineering di Panasonic TOUGHBOOK. “Ciò si riflette nel nostro costante impegno a sviluppare soluzioni all’avanguardia che siano flessibili e a prova di futuro per i settori della sicurezza e della difesa in tutta Europa”.