Trust presenta Trezo: il set eco-friendly e super silenzioso

Trezo ha lanciato un nuovo set tastiera + mouse dal design ergonomico, resistente e confortevole con tasti silenziosi e pulsanti a scatto, che garantisce di lavorare persino in biblioteca!

È finita l’epoca dei noiosi colpetti e fastidiosi clic

Un fruscio leggero è il suono emesso dai tasti del set Trezo che permetteranno di lavorare in ufficio, ma anche a casa in modo silenzioso e senza perdere la concentrazione. Dopo questo periodo, infatti, tra smart working e alternanza ufficio–lavoro, trovare un set economico confortevole e dal suono ultraleggero può rappresentare una soluzione a tutte quelle periferiche troppo rumorose e fastidiose che possono causare una maggiore distrazione durante le proprie attività, in particolare in spazi di lavoro aperti e condivisi.

È stato un ente terzo (ISO 7779:2018) a verificare il livello di silenziosità di Trezo, descrivendo il suono dei tasti come il fruscio delle foglie: una keyboard e un mouse davvero perfetti per ogni ambiente lavorativo.

Trust con Trezo compie anche una scelta ben precisa nell’ambito della sostenibilità, grazie alla classificazione al livello 4 di Clevergreen, il programma di Trust che ha l’obiettivo di dare vita ad una gamma di prodotti sempre più attenta all’ambiente, non solo come materie prime e come packaging, ma anche in tutto il ciclo di vita del prodotto.

A partire dai prodotti, realizzati con l’85% di plastica riciclata fino ad arrivare all’imballaggio con fibre di legno riciclate, facile da riciclare, senza l’utilizzo di plastica o schiuma. Le dimensioni contenute permettono inoltre, di risparmiare materiale e ridurre le emissioni dovute al trasporto.

Un ulteriore plus da segnalare è la durata della batteria: fino ai 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse.

Un set eco-friendly e moderno, progettato per il comfort e l’accessibilità: la tastiera, infatti, è dotata di un poggia-polsi integrato e di tasti morbidi. Anche il mouse, ergonomico, è perfettamente adattabile al palmo della mano ed è stato progettato per adattarsi a entrambe le mani.

Tutti i plus del set Trezo in pillole

· Pulsanti con accesso diretto ai dispositivi multimediali

· Tasti resistenti e tastiera resistente agli schizzi di liquido

· Interruttore on/off per risparmiare la batteria

· Funzionamento wireless con portata di 10 metri per lavorare anche a distanza

· Velocità del cursore regolabile fino a 1800 DPI per movimenti precisi e accurati

· Presenza di chipset ottimizzati che garantiscono una durata maggiore della batteria

· Prodotti realizzati in plastica riciclata e confezione in cartone sostenibile

Il set Trezo sarà in vendita in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust a partire da novembre 2022 al prezzo di 39,99 euro.