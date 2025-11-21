UltraFine evo 6K: il monitor LG con Thunderbolt 5

LG Electronics (LG) presenta LG UltraFine evo 6K (modello 32U990A), il primo monitor 6K (6,144 x 3,456) al mondo con Thunderbolt 5, progettato per professionisti come video editor, graphic designer e creativi che affrontano flussi di lavoro complessi e ad alta intensità di dati garantendo un’integrazione ottimale con Mac.

Il nuovo monitor, il primo della nuova gamma LG UltraFine evo dedicata ai monitor professionali premium ad altissima risoluzione, combina una risoluzione ultra-nitida, un’eccezionale accuratezza cromatica e connettività ad alta velocità, per soddisfare ogni esigenza dei professionisti. Queste caratteristiche hanno permesso al nuovo LG UltraFine evo di ricevere riconoscimenti ai CES 2025 Innovation Award e all’iF Design Award 2025.

Qualità d’immagine senza compromessi con il nuovo LG UltraFine evo 6K

Il display da 32 pollici con pannello Nano IPS Black 6K vanta una densità di 224 PPI, garantendo testi più nitidi e immagini ricche di dettagli. La copertura al 98% dello spazio colore DCI-P3 e al 99.5% di Adobe RGB, i colori a 10bit nativi e la certificazione VESA DisplayHDR 600 assicurano un’eccezionale qualità cromatica, con luci intense e ombre profonde, ideale per lavori creativi e progetti ad altissima risoluzione che richiedono la massima precisione. Inoltre, l’UltraFine evo 6K è dotato di funzione Studio Mode che offre tre profili colore di MacOS, garantendo una resa cromatica uniforme e coerente tra Mac e monitor, e di funzione M-Control, per controllare facilmente luminosità e volume del monitor tramite la tastiera del Mac.

Hub professionale per una piena compatibilità con Mac e Windows

Due porte Thunderbolt 5 garantiscono un’integrazione totale con Mac, supportando il rendering 4K in tempo reale e il trasferimento rapido di file video RAW 8K grazie a una velocità di 80Gbps, due volte superiore rispetto a Thunderbolt 4. Inoltre, Thunderbolt 5 consente di lavorare in Daisy Chain in 6K, migliorando ulteriormente la produttività, e di ricaricare i dispositivi collegati con power delivery a 96W.

LG UltraFine evo 6K è dotato di KVM integrato e funzionalità Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP) per visualizzare simultaneamente due sorgenti su una singola schermata e gestirle con un solo set di mouse e tastiera, senza necessità di accessori esterni. Le porte USB-C, HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 completano la dotazione di connessioni.

LG UltraFine evo 6K ha un design elegante e funzionale

Oltre alle prestazioni avanzate, il nuovo modello di LG UltraFine evo 6K si distingue per il design senza cornici su quattro lati, che offre un look minimalista e un’esperienza visiva immersiva. Inoltre, il monitor può essere regolato in altezza e inclinazione, garantendo un comfort ergonomico anche durante le lunghe sessioni di editing, e ruotato, rendendolo perfetto per visualizzare i contenuti verticali. La connettività Thunderbolt 5 e gli altoparlanti integrati contribuiscono a ridurre l’ingombro di cavi, mantenendo ordinato lo spazio di lavoro e consentendo configurazioni flessibili.