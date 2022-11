WEROCK: il tablet rugged Rocktab S512 porta a bordo le CPU Intel di 12a generazione

WEROCK Technologies, produttore di tecnologia informatica industriale, sta ampliando notevolmente le opzioni di configurazione del tablet rugged Rocktab S512. Oltre alle configurazioni precedenti, il computer compatto è ora disponibile anche con i più recenti processori Intel Core i5 e i7 di 12a generazione.

Gli utenti professionali che non si limitano a lavorare con semplici applicazioni client pongono requisiti elevati alla loro robusta tecnologia. Proprio per questi utenti, il Rocktab S512 è ora dotato di processori Intel Core i5 e i7 di 12a generazione, fino al 200% più veloci rispetto al modello base.

Inoltre, i modelli sono dotati di grafica Intel Iris Xe, che aumenta la potenza di calcolo per l’elaborazione in tempo reale di grandi quantità di dati, immagini e feed video. I soccorritori professionisti lavorano spesso in ambienti difficili. Ecco perché il Rocktab S512 è certificato MIL-STD-810G e ha un grado di protezione IP65.

È quindi impermeabile e antipolvere per affrontare quasi tutte le condizioni più difficili: Polvere, sporcizia, pioggia, neve e temperature estreme da -20° C a +60° C non possono danneggiare la tavoletta. Può anche resistere a cadute da 1,2 metri di altezza o a forti vibrazioni nei veicoli.

Il display luminoso e cristallino del Rocktab S512 offre una chiarezza senza pari in qualsiasi ambiente. È dotato di uno schermo capacitivo full HD da 12,2 pollici, resistente ai graffi, con multi-touch a 10 punti e luminosità fino a 700 nit, che garantisce una leggibilità sufficiente anche alla luce diretta del sole. Nonostante la sua robustezza, il Rocktab S512 è molto compatto, con una profondità di circa 2 cm che lo rende comodo da usare. La connettività veloce e senza interruzioni è garantita dal modulo Internet a banda larga 4G LTE integrato.

A bordo c’è anche un modulo GPS dedicato di uBlox per un rilievo o una navigazione accurati. In termini di connettività, il nuovo Rocktab S512 è ampiamente equipaggiato.

Sul lato, il dispositivo dispone di una porta USB 3.0 di tipo A, una porta USB C, uno slot per schede micro SD e una mini HDMI. L’adattatore WLAN integrato Intel AX200 2×2 MU-MIMO supporta il nuovo standard 802.11ax, è certificato WiFi 6 e consente velocità di trasmissione dati fino a 2,4 Gbps.

Il Bluetooth 5.2 integrato apre numerosi altri scenari applicativi, dalla connessione di scanner di codici a barre e applicazioni di realtà aumentata alla diagnostica dei veicoli o alla navigazione interna. Il Rocktab S512 offre numerose funzionalità, come la batteria hot-swap, il login tramite impronta digitale, la velocità di ricarica e molto altro ancora.

Tuttavia, può essere ampliata con ulteriori opzioni: Le configurazioni fino a 64 GB di RAM DDR4L (fino a 16 GB di default) sono disponibili su progetto. Uno slot di espansione consente inoltre l’integrazione opzionale di un’interfaccia Gigabit Ethernet, di un lettore di codici a barre 2D, di una porta seriale RS232, di una porta USB aggiuntiva o di espansioni individuali su base progettuale. Ulteriori possibilità di espansione derivano dalle docking station per ufficio e per veicoli, nonché dal modulo NFC opzionale. Infine, la memoria del tablet può essere selezionata liberamente attraverso l’unità SSD M.2 intercambiabile.

Caratteristiche del Rocktab S512:

• Robusta tavoletta industriale per uso professionale

• Display da 12,2″ leggibile alla luce del sole

• Resistenza a urti, vibrazioni e cadute secondo MIL-STD-810G

• Ideale per ambienti difficili, in quanto impermeabile e antipolvere fino a IP65

• Resiste a cadute da oltre 1,2 m

• Design robusto della custodia, ma solo 2,2 cm di profondità

• Compatibile con Windows 11

• Ultimi processori Intel di 12a generazione con scheda grafica Intel Iris Xe

• Tre classi di spettacolo tra cui scegliere: Celeron, Core i5, Core i7

• Fino a 16 GB di RAM DDR4L e 512 GB di memoria interna

• Grande batteria sostituibile a caldo con capacità totale di 53 Wh

• Ricarica rapida con 65 watt

• Porta USB 3.0 Tipo A e USB C di dimensioni complete

• Modulo GPS di fascia alta di u-blox

• Scelta di Gigabit Ethernet, RS232 o scanner di codici a barre 2D

• Accesso tramite impronta digitale

• Connettività WLAN senza soluzione di continuità secondo lo standard WiFI5/6

• Connettività Internet ad alta velocità 4G LTE

• Bluetooth 4.2/5.0

• Slot per scheda Micro SDXC

• Docking station e altri accessori disponibili

• Prodotto neutrale dal punto di vista climatico: tutte le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal trasporto sono compensate.

“I lavoratori sul campo hanno esigenze elevate nei confronti dei nostri dispositivi, che anche noi vogliamo soddisfare. Il Rocktab S512 è dotato della tecnologia più avanzata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore”, afferma Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK. “Le nuove opzioni di configurazione offrono un enorme potenziale di prestazioni e allo stesso tempo un’elevata efficienza energetica”.

Come per tutti i prodotti WEROCK, le emissioni di CO2 delle tavolette, generate durante la produzione e il trasporto e che non possono essere evitate, sono completamente compensate attraverso progetti climatici Gold Standard. Le nuove configurazioni con Intel Core i5-1235U e Core i7-1255U sono offerte in aggiunta. La configurazione con processore Celeron N5105 rimane disponibile.

Il Rocktab S512 può essere ordinato fin da ora attraverso le vendite dirette o i partner di canale e dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.