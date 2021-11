Wi-Fi domestico: Netgear amplia la linea Orbi

Netgear ha presentato il primo Sistema Mesh 5G WiFi 6 Tri-Band per la navigazione a casa e in azienda. Un ulteriore ampliamento della celebre linea di prodotti Orbi ad alte prestazioni dell’azienda americana: il Sistema Mesh NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 (NBK752), con Internet 5G ad alta velocità, in particolare per chi ha accesso limitato o poco affidabile ai servizi cablati a banda larga.

Sono ancora molti gli utenti che, nella loro abitazione o nel loro ufficio, non dispongono di una connessione Internet cablata ad alta velocità, perché magari vivono in aree con accesso limitato o instabile e sono costretti a utilizzare la funzione hotspot dello smartphone per connettersi a Internet e condividere la banda con tutti i dispositivi.

Ma le famiglie moderne, con dozzine di smart device da connettere quotidianamente, hanno bisogno di una rete più performante e sicura di quella che può fornire uno smartphone. La velocità media della connessione LTE può essere lenta, specialmente durante le ore di punta. Per le aziende domestiche che dipendono da una connettività Internet affidabile, le opzioni limitate di banda larga possono affossare la produttività.

Con la copertura 5G sempre più diffusa sul territorio nazionale, la connessione Internet ad altissima velocità sta diventando ogni giorno più accessibile.

Il primo sistema Tri-Band 5G di NETGEAR offre un’eccellente soluzione che combina la connettività mobile 5G super veloce con il pluripremiato sistema mesh Orbi WiFi 6 di NETGEAR per permettere alle famiglie di connettersi a velocità incredibili e avere prestazioni insuperabili con latenza ultra-bassa (Ultra-Low Latency) e nessun downtime del server. Il nuovo sistema mesh Orbi NBK752 può essere utilizzato per una banda larga sempre attiva, come connessione Internet primaria o come backup “failover” quando la connessione principale va in down. La sua flessibilità è ideale per portare una connettività senza limiti nelle seconde case o case vacanza, cantieri temporanei o ovunque il servizio Internet cablato non sia necessario per lunghi periodi.

Il Sistema Mesh Orbi NBK752 offre una copertura WiFi stabile e veloce in tutte le aree indipendentemente dalla struttura, che si tratti di una casa di mattoni in città o di una casa in una zona rurale, mentre il WiFi tri-band garantisce una connessione WiFi tra il router e i satelliti per offrire velocità incredibili, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati contemporaneamente. Ottenere l’accesso a una rete 5G oggigiorno è sempre più facile perché garantita dalla maggior parte delle compagnie telefoniche.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Henry, President & GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR: «In qualità di leader nel settore, continuiamo a portare sul mercato nuove performanti soluzioni che sfruttano le tecnologie più all’avanguardia per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti. E il sistema mesh Orbi 5G WiFi 6 non fa eccezione. In un momento in cui disporre di un Wi-Fi domestico affidabile è fondamentale non solo per il lavoro e l’apprendimento, ma anche per quasi tutto ciò che facciamo, le persone possono accedere alla migliore connessione Internet con questa ultima soluzione al nostro portafoglio Orbi».

Le caratteristiche principali del sistema mesh NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 (NBK752) includono:

Velocità 5G a casa tua. Il 5G offre fino a 10 volte la velocità e la capacità del 4G: più veloce, anche in aree densamente popolate, nelle quali ci sono più dispositivi connessi. Con tassi di latenza di appena 1 ms, il 5G è estremamente reattivo, rendendo fluide anche attività come i giochi VR.

WiFi di nuova generazione. Il WiFi 6 consente a più dispositivi di connettersi contemporaneamente senza cali di performance sulla velocità o sull’affidabilità; tutta la famiglia può navigare, fruire dello streaming e scaricare file contemporaneamente.

Tecnologia Tri-Band. Il WiFi tri-band con una connessione WiFi dedicata tra router e satellite offre velocità e prestazioni massime ai dispositivi in tutta la casa.

Copertura della rete wireless. Il 5G è completamente wireless, il che lo rende la soluzione ad alta velocità perfetta in aree con una forte copertura di rete mobile ma che non dispongono di cavi o DSL.

Flessibilità della rete cellulare. Il router accede alla rete LTE in aree senza 5G, quindi si può utilizzare come backup in caso di guasto del servizio. E quando il 5G si espanderà nella tua zona, sarai pronto a trarne vantaggio.

Copertura di tutta la casa. Questo sistema mesh include un router e un satellite, garantendo che la tua casa abbia una copertura Wi-Fi affidabile. Sono disponibili satelliti aggiuntivi per espandere ulteriormente la copertura per le case più grandi.

Facile configurazione e gestione. L’app Orbi semplifica la configurazione del router, la gestione della rete da remoto, la messa in pausa di Internet su qualsiasi dispositivo, il monitoraggio dell’utilizzo dei dati Internet e altro ancora.

NETGEAR Smart Parental Control per proteggere i bambini e adolescenti dai pericoli della casa. Un sistema avanzato di protezione che non conosce eguali.

NETGEAR Orbi: sicurezza all’avanguardia

Il sistema Orbi 5G WiFi 6 Mesh (NBK752) include una prova gratuita di 30 giorni del servizio NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender, ulteriormente migliorato per proteggere la casa connessa dalle minacce online. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus, Armor di NETGEAR è integrato nel router come una “bolla protettiva” per tutti i dispositivi connessi alla rete, inclusi Smart TV, telecamere di sicurezza, console di gioco, altoparlanti intelligenti, lettori di streaming, tablet, computer, smartphone e altri dispositivi domestici intelligenti, eliminando la necessità di più abbonamenti di sicurezza o software.

NETGEAR Orbi 5G WiFi 6 Mesh System (NBK752) – Confezione da 2, è disponibile per il preordine in esclusiva sullo store ufficiale di NETGEAR al prezzo di 1.199,99 euro.