ZTE e Amlogic hanno lanciato un gateway multimediale mesh di nuova generazione 4K Wi-Fi 6 STB

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche di telecomunicazione, aziendali e di consumo per l’Internet mobile, insieme ad Amlogic, ha lanciato il set-top box (STB) gateway multimediale 4K Wi-Fi 6 mesh di nuova generazione alla International Broadcasting Convention (IBC 2022) di Amsterdam, Paesi Bassi.

Questo nuovo terminale multimediale domestico rappresenta una convergenza tecnologica tra gateway, router e STB. Riduce i costi di manutenzione per gli operatori, raggiunge la copertura Wi-Fi dell’intera casa e consente agli utenti di godere al meglio dei video HD.

L’STB di ZTE adotta il chipset ad alte prestazioni di Amlogic basato sull’architettura quad-core ARM Cortex-A55. Grazie al più recente sistema operativo Android TV, è in grado di fornire l’accesso a numerose applicazioni e contenuti multimediali, consentendo agli utenti di godere al meglio dell’intrattenimento familiare.

Con un uplink WAN gigabit e cinque antenne integrate per supportare il Wi-Fi, l’STB è dotato di EasyMesh che facilita l’estensione dei segnali Wi-Fi, garantendo servizi di rete più veloci e stabili per le famiglie. Gli spettatori possono implementare la commutazione Wi-Fi ovunque e in qualsiasi momento e godere di un’esperienza di visione video HD fluida.