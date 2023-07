Allnet.Italia: il 69% dei professionisti ICT è “ottimista” o “molto ottimista” nei confronti dell’AI

Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative nell’IT e nelle telecomunicazioni, ha portato a termine, lo scorso 14 giugno, il suo annuale ICT Solutions Day, che nel 2023 è stato dedicato alla rigenerazione nella tecnologia, dove il flusso continuo del cambiamento può aiutare ad affrontare meglio nuove ed emergenti sfide ambientali, etiche e tecnologiche.

Nello scenografico ambiente dell’area Ex Gam di Bologna si sono susseguiti workshop, presentazioni e tavole rotonde oltre ad una danza interpretativa, offrendo ai partecipanti una nuova esperienza di convegno spettacolare e immersiva.

Il pubblico di oltre 500 professionisti ed esperti del settore provenienti da tutt’Italia e dall’estero che era presente all’evento di Allnet.Italia ha partecipato a sessioni incentrate sulla Cybersecurity, tra cui l’intervento “Le Nuove Frontiere nella Cybersecurity”, durante il quale Sofia Scozzari, CEO & Founder Hackmanac ha delineato le sfide future ed emergenti in ambito cybersecurity. Anche l’intervento Francesco Capparelli, Chief Cybersecurity Advisor ICT Legal Cyber Consulting, si è soffermato sulle sfaccettature della cybersecurity in ambito Cloud, mentre la Unified Communications e Collaborations (UCC) conferma il suo ruolo di tematica portante in epoca di smart working.

Il pubblico dell’ICT Solutions Day di Allnet.Italia è stato chiamato direttamente ad esprimersi sulle tematiche tech più scottanti come l’uso dell’AI e lo sviluppo delle Smart Cities svelando un marcato entusiasmo. Ben 69% dei partecipanti si dichiara “ottimista” o “molto ottimista” nei confronti dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, percentuale che sale all’84% nei confronti del progresso delle Smart Cities.

Il questionario interattivo tenuto durante l’appuntamento tecnologico di riferimento per System Integrator, ISP, Reseller e Installatori, svela anche che l’aggettivo maggiormente preferito per descrivere l’AI dal pubblico è “Affascinante” ma anche “Pericolosa”, sottolineando il bisogno di imparare a gestire questa tecnologia ricca di potenziale e di educare la comunità al suo buon uso. Sul tema Smart Cities, i sondaggi di Allnet.Italia hanno anche rivelato che tra i principali ostacoli allo sviluppo delle città intelligenti sono maggiormente sentiti la mancanza di infrastrutture, regolamentazioni chiare e soprattutto, sistemi di cybersecurity.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia dichiara: “Il nostro ICT Solutions Day vuole offrire ai professionisti del settore, ma anche ad un pubblico di tecnofili sempre più ampio e variegato che include studenti e giornalisti, l’opportunità di confrontarsi con gli esperti del settore, ma anche l’occasione per riunirsi e immaginare scenari futuri da creare insieme. In questa occasione, abbiamo voluto esplorare i sentimenti di opportunità e timore che stimolano i nuovi sviluppi, scoprendo che l’entusiasmo e l’ottimismo continuano a dominare un settore che come il nostro si trova a svolgere un ruolo sempre più importante nella costruzione del mondo di domani con soluzioni che proteggano i cittadini e i loro dati, efficientino l’uso delle risorse e supportino una comunicazione sempre più intelligente e collaborativa”.