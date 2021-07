Sharp/NEC e Microsoft Windows presentano il NEC MultiSync WD551

Sharp/NEC Display Solutions Europe, in collaborazione con Microsoft Windows, ha lanciato il NEC MultiSync WD551, un display che fornisce una soluzione intelligente integrata per i moderni spazi per riunioni. Il WD551 è una periferica di sala certificata per Microsoft Teams progettata per supportare la massima flessibilità nelle pratiche di lavoro ibride, consentendo scenari Bring Your Own Meeting (BYOM): gli utenti collegano semplicemente il proprio dispositivo tramite il cavo USB-C del display per condividere immediatamente i contenuti e avviare videoconferenze.

Il WD551 di Sharp/NEC e Microsoft Windows offre esperienze di riunione senza imprevisti, con accesso istantaneo indipendentemente dal fatto che i partecipanti siano in sala o in remoto. Basterà collegare un PC per utilizzare i classici strumenti Microsoft come Microsoft 365 e Teams. Il display è costituito da due ingressi USB-C da 65 W che consentono il passaggio senza interruzioni tra due utenti.

Collegando i propri dispositivi al WD551 di Sharp/NEC e Microsoft Windows, gli utenti potranno proiettare qualsiasi applicazione installata sullo schermo da 55″ del display, certificato per Microsoft Teams, in quanto offre video e audio di alta qualità, ideali per le riunioni.

Utilizzando la più recente tecnologia touch PCAP e il vetro legato otticamente per ridurre la parallasse, il WD551 di Sharp/NEC e Microsoft Windows offre un’esperienza di scrittura naturale, indipendentemente dal fatto che si usi il dito o una penna. Inoltre, gli utenti possono beneficiare del supporto di Windows Ink con le due penne incluse e del palm rejection che consente agli utenti di appoggiare le mani sullo schermo senza lasciare segni indesiderati.

Il WD551 di Sharp/NEC e Microsoft Windows utilizza anche i sensori IoT per raccogliere dati telemetrici dall’ambiente in cui si trova, come per esempio: l’occupazione della stanza, la temperatura, l’illuminazione e la qualità dell’aria. Se gestito tramite il NEC Room Management Service è capace di supportare anche strategie di smart building. La soluzione è ideale per piccoli spazi di incontro, consentendo agli utenti di esprimere al massimo il loro potenziale.

Daniela Dexheimer, Senior Product Manager Collaboration Technologies di Sharp/NEC Display Solutions Europe, ha dichiarato: “Man mano che le aziende si avvicinano a un modello ibrido di lavoro remoto e in loco, è chiaro che BYOM è qui per restare. Abbiamo ascoltato attentamente i nostri clienti e, nel nuovo NEC WD551 Windows Collaboration Display, abbiamo sviluppato una soluzione che garantisce loro la massima mobilità e flessibilità anche negli ambienti di riunione più piccoli. Volevamo fornire una soluzione elegante e raffinata per sedersi comodamente in qualsiasi ambiente, anche domestico. È progettato per essere sia avanzato nelle sue capacità, sia estremamente intuitivo: siamo molto orgogliosi del risultato”.

Albert Kooiman, Senior Director di Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification di Microsoft Corporation, ha commentato: “Siamo lieti che il WD551 di Sharp/NEC e Microsoft Windows sia certificato per Microsoft Teams. Il WD551, collegato a un laptop o a una Microsoft Teams Room, offre audio e video eccezionali, nonché esperienze di input penna e touch interattive tramite Teams”.