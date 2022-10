Deep Learning Zebra a VISION 2022 con DL-OCR

Zebra Technologies Corporation ha annunciato Deep Learning Optical Character Recognition (DL -OCR), la soluzione che offre ad aziende e operatori di logistica una tecnologia di deep learning chiavi in mano, accurata e affidabile per i controlli di qualità, conformità e per il rilevamento delle presenze.

Zebra ha presentato fisicamente la soluzione DL-OCR a VISION 2022 a Stoccarda, uno dei più grandi e importanti eventi di machine vision in Europa, tenutosi dal 4 al 6 ottobre.

Eseguire un riconoscimento OCR corretto può rappresentare talvolta una sfida: caratteri stilizzati, sfocati, alterati o offuscati, superfici riflettenti e sfondi complessi e non uniformi possono influire sulla precisione dei risultati quando si utilizzano tecniche OCR tradizionali.

Il nuovo strumento DL-OCR professionale è un componente aggiuntivo del software Zebra Aurora™ che semplifica e velocizza la lettura del testo. Deep Learning OCR viene fornito con una rete neurale pronta per l’uso, preventivamente istruita grazie all’analisi di migliaia di campioni di immagini diverse: questo permette di raggiungere un’elevata precisione fin da subito, anche quando si tratta di casi molto difficili. Gli utenti possono creare applicazioni OCR solide e affidabili in pochi semplici passaggi, il tutto senza la necessità di particolari competenze di machine vision. L’interfaccia intuitiva di Zebra Aurora™, inoltre, ne semplifica la configurazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Donato Montanari, Vice President e General Manager, Machine Vision, Zebra Technologies: «La nostra tecnologia OCR avanzata è stata migliorata e ottimizzata da esperti di machine vision per offrire la massima affidabilità a livello industriale. Gli operatori devono semplicemente evidenziare l’area di lettura e il software fa il resto. Zebra Aurora™ funziona subito con la maggior parte dei caratteri, anche quelli stilizzati e non è quindi necessario istruire i font o aggiornare le librerie».

Il DL-OCR di Zebra risponde all’esigenza di modelli di automazione più rapidi e accurati da parte di operatori di logistica e aziende di produzione. Questo strumento aiuta i professionisti dell’imaging industriale a pensare e ad agire in modo più simile ai data scientist.

Come concluso da Montanari: «La nostra mission è quella di consentire alle aziende di sfruttare le ultime innovazioni nel settore rendendole più accessibili. Ciò significa che gli ingegneri possono pensare e agire come dei data scientist di fronte a volumi e varietà sempre crescenti di dati e comprendere al meglio il funzionamento e i vantaggi delle soluzioni di deep learning. Grazie a strumenti di Deep Learning che acquisiscono e analizzano i dati at-the-edge è possibile rilevare, analizzare e intervenire in tempo reale».