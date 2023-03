Ear (2): gli auricolari True Wireless con certificazione Hi-Res Audio

Nothing ha lanciato gli Ear (2), un set di auricolari true wireless che combina l’iconico design trasparente di Nothing con un’ingegneria di precisione e una personalizzazione di livello superiore per un’esperienza audio senza precedenti.

Gli Ear (2) offrono un’esperienza audio che vanta la certificazione Hi-Res Audio e la tecnologia LHDC 5.0. Gli utenti possono anche creare il proprio profilo audio completando un test dell’udito tramite l’app Nothing X. Gli Ear (2) modificano le impostazioni dell’equalizzatore in tempo reale per ottenere una qualità audio ottimale. Gli auricolari sono dotati di un driver personalizzato da 11,6 mm per bassi profondi e potenti e alti cristallini, mentre il nuovo design a doppia camera migliora la qualità complessiva del suono con un flusso d’aria più fluido. Inoltre, gli Ear (2) sono dotati della tecnologia Dual Connection per facilitare il passaggio da un dispositivo all’altro, della tecnologia Clear Voice migliorata a prova di vento e di ambienti affollati e di una cancellazione attiva del rumore personalizzata che si adatta alla forma del canale auricolare.

“Siamo entusiasti di presentare gli Ear (2), gli auricolari rappresentano un aggiornamento del nostro prodotto di debutto, gli Ear (1), che hanno venduto oltre 600.000 unità”, dichiara Carl Pei, CEO e Co-fondatore di Nothing. “Con gli Ear (2) abbiamo riprogettato tutto da zero e abbiamo utilizzato una tecnologia all’avanguardia per creare un’esperienza audio di altissimo livello”.

Esperienza sonora autentica

Gli auricolari Ear (2) sono certificati Hi-Res Audio per un’esperienza audio coinvolgente che trasporterà l’utente nello studio di registrazione. La tecnologia LHDC 5.0 codec garantisce che anche i dettagli sonori più fini vengano trasmessi secondo uno standard leader del settore, con frequenze fino a 24 bit/192 kHz e velocità fino a 1 Mbps.

Gli auricolari sono dotati di un driver dinamico da 11,6 mm con un diaframma personalizzato e vantano prestazioni acustiche migliorate. La nuova combinazione di materiali in poliuretano e grafene offre frequenze alte ancora più ricche e bassi più profondi e morbidi. Inoltre, l’esclusivo design a doppia camera crea uno spazio più ampio per un flusso d’aria più fluido e un suono ancora più limpido.

Brillantezza rielaborata

Gli Ear (2) rappresentano un perfezionamento della prima generazione di prodotti audio Nothing. Offrono agli utenti un’esperienza audio più personalizzata, rispondendo alle loro esigenze di tutti i giorni. Hanno inclusa la tecnologia Dual Connection, il profilo sonoro personalizzato, la tecnologia Clear Voice e la cancellazione attiva del rumore più avanzate di Nothing.

Tecnologia Dual Connection

Gli Ear (2) offrono la funzione Dual Connection, che consente agli utenti di connettersi a due dispositivi contemporaneamente e di passare senza problemi dalla riproduzione di musica alla ricezione di chiamate. Ad esempio, se un utente sta ascoltando la musica sul proprio pc e riceve una chiamata sul telefono, gli Ear (2) avvisano automaticamente della chiamata in arrivo. L’utente può rispondere facilmente alla chiamata utilizzando il comando a pressione dell’auricolare e, al termine della chiamata, gli auricolari riprendono automaticamente la riproduzione della musica dal computer.

Profilo sonoro personalizzato

Nothing ha voluto creare un prodotto audio in grado di soddisfare le esigenze di ascolto di ogni singolo individuo. Dopo aver effettuato un test dell’udito con l’app Nothing X, gli Ear (2) regolano in tempo reale i livelli dell’equalizzatore per adattarli all’udito dell’utente e garantire un’esperienza di ascolto ottimale.

Tecnologia Clear Voice

Gli Ear (2) sono dotati della migliore tecnologia Clear Voice di Nothing. Con tre microfoni ad alta definizione su ciascun auricolare e un algoritmo di riduzione del rumore ad Intelligenza Artificiale in grado di filtrare oltre 20 milioni di campioni sonori, gli Ear (2) sono in grado di eliminare i rumori di fondo e di migliorare la voce dell’utente durante le chiamate in tempo reale.

Cancellazione attiva del rumore

Gli auricolari Ear (2) sono stati progettati con la migliore tecnologia di cancellazione del rumore di Nothing, con una riduzione del rumore fino a 40 dB. Gli Ear (2) offrono un’esperienza di cancellazione del rumore ottimale grazie alla cancellazione attiva del rumore personalizzata, adattata all’esatta forma

dell’orecchio dell’utente, e alla Adaptive Mode, che regola automaticamente il livello di riduzione del rumore in base all’ambiente circostante.

Prestazioni migliorate

Gli auricolari sono in grado di fornire fino a 36 ore di riproduzione musicale dopo una carica completa della custodia ma con la cancellazione attiva del rumore disattivata. La ricarica rapida può garantire fino a 8 ore con solo 10 minuti di ricarica. Gli Ear (2) supportano anche la ricarica wireless fino a 2,5 W e possono effettuare la ricarica inversa su dispositivi compatibili come il Nothing Phone (1).

Gli Ear (2) sono pensati per resistere alle esigenze quotidiane grazie al grado di impermeabilità IP54 degli auricolari, mentre la custodia di ricarica ha un grado IP55.

Per ottenere un’esperienza d’uso più comoda e precisa, gli Ear (2) sono dotati di controlli a pressione per evitare tocchi accidentali e il fastidio che può derivare dal toccare il canale uditivo. Gli utenti possono saltare le tracce, passare da una modalità di cancellazione del rumore all’altra e regolare il volume, il tutto con una semplice pressione. I controlli possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali nell’applicazione Nothing X, che rappresenta un unico punto di riferimento per tutto ciò che riguarda gli Ear (2) ed è disponibile per il download su Google Play Store e App Store.

Connessione rapida

Gli auricolari Ear (2) supportano Google Fast Pair sui dispositivi Android e Microsoft Swift Pair sui dispositivi Windows. Una volta collegati al Phone (1) in Game Mode, gli auricolari attivano automaticamente la modalità Low Lag per una migliore esperienza di gioco. Per gli utenti che non utilizzano il Phone (1), è necessario attivare manualmente la modalità Low Lag nell’app Nothing X.