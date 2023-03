Efficienza e sostenibilità con i nuovi Kyocera ECOSYS

In cerca di efficienza e sostenibilità per tutti i suoi clienti, Kyocera Document Solutions Europe ha annunciato sei nuovi sistemi della gamma ECOSYS. Parliamo dei dispositivi multifunzione MA6000ifx, MA5500ifx, MA4500ifx, MA4500ix, MA4500fx e MA4500x che si ripromettono di consentire ad aziende e professionisti di migliorare i flussi di stampa per renderli più efficienti e sicuri.

Nell’era del lavoro ibrido, il successo sarà definito da coloro che dotano il personale degli strumenti necessari a lavorare con la stessa qualità, produttività e sicurezza, indipendentemente dal luogo in cui si opera. Ideale per gruppi di lavoro medio-piccoli e uffici remoti, la nuova serie ECOSYS offre il giusto compromesso tra compattezza, qualità di stampa, produttività e sicurezza dei dati.

Nel segno di efficienza e sostenibilità, la serie completa il portafoglio di dispositivi Kyocera A4 monocromatici ad alta velocità. I sistemi sono stati ottimizzati per stampare con successo volumi più elevati di pagine, garantendo agli utenti la gestione più efficiente e sostenibile dei crescenti flussi documentali, grazie a un volume di stampa massimo di 300.000 pagine al mese e una capacità carta standard di 600 fogli che può essere estesa fino a 2.600.

Con velocità di stampa che vanno da 45 a 60 pagine al minuto e un’eccellente risoluzione di 1.200 dpi, le stampanti offrono un design compatto e un’interfaccia utente che rende semplice lo svolgimento delle attività. Il pannello touch a colori da 7 pollici con icone e grafica semplificata è dotato di un meccanismo di inclinazione con retroilluminazione che si spegne durante la modalità di basso consumo o di sospensione.

Per una scansione ottimale, un sensore supersonico rileva automaticamente il formato della carta e se i fogli in ingresso sono pinzati o gli originali piegati, viene emesso un avviso acustico e i processi si interrompono automaticamente.

Oggi le aziende devono affrontare nuove minacce alla sicurezza informatica. L’era del lavoro ibrido ha portato a livelli di mobilità senza precedenti, e con l’aumentare del volume di dispositivi remoti che si collegano a reti condivise, le organizzazioni devono ripensare al modo in cui proteggere le informazioni riservate.

In chiave di efficienza e sostenibilità, i nuovi sistemi garantiscono una gestione sicura delle informazioni, grazie alla memorizzazione dei dati e all’utilizzo di elementi avanzati di crittografia. Tutte le attività vengono monitorate e documenti, informazioni e risorse riservati protetti, riducendo il rischio di divulgazione di dati sensibili e le possibili sanzioni correlate. A garanzia dell’eccezionale protezione offerta ai dispositivi di stampa, il livello di sicurezza K di Kyocera Document Solutions è stato riconosciuto da Keypoint Intelligence.

I sistemi fanno parte della gamma ECOSYS, creata per la prima volta nel 1992 per portare all’attenzione del mercato la sostenibilità ambientale, insieme a caratteristiche quali i fattori economici e le soluzioni di sistema. Da allora, questa tecnologia e altre misure di risparmio energetico sono state sviluppate per mantenere la serie all’avanguardia dell’innovazione nel settore. I dispositivi utilizzano materiali a lunga durata e toner ad alta resa che riducono i consumi energetici e i costi per le aziende. Inoltre, il packaging è in materiale riciclato.

Un’agilità senza pari per i flussi di lavoro, qualità di stampa e affidabilità contribuiscono al raggiungimento di un successo sostenibile.