Ivy Voice Assistant, il primo assistente vocale interfonico al mondo basato su IA

Ivy Voice Assistant è il primo assistente vocale interfonico al mondo che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) conversazionale, sviluppato per migliorare il servizio clienti e supportare il personale delle control room.

Hai bisogno di aiuto per trovare la tua auto in un parcheggio multipiano?

Ti serve una risposta rapida in stazione per sapere da che binario parte il tuo prossimo treno?

Hai bisogno di supporto immediato durante un’emergenza?

I terminali interfonici Info/Help Point di Commend equipaggiati con Ivy sono pronti a fornire la risposta e un aiuto tempestivo nella lingua di chi sta chiamando. Immediatamente e con una qualità della voce cristallina, anche in ambienti estremamente rumorosi.

Ancora più importante, e grazie all’intelligenza artificiale conversazionale, Ivy utilizza uno stile di conversazione naturale, simile a quello di un essere umano. E soprattutto, Ivy continua a imparare perfezionando le sue capacità.

La capacità di sostenere conversazioni simili a quelle umane pone una netta linea di demarcazione tra Ivy e i cosiddetti “chatbot”.

La sua portata innovativa ha permesso di ottenere, fin dal suo debutto all’ISC West di quest’anno a Las Vegas (la principale fiera internazionale delle tecnologie per la sicurezza), il prestigioso “New Products and Solutions Award” assegnato dalla Security Industry Association.

Ivy Voice Assistant è stato lanciato da Commend, azienda internazionale specializzata in sistemi di comunicazione e sicurezza, impegnata nelle attività di formazione per portare una conoscenza trasversale sui sistemi interfonici evoluti, ancora confusi con i citofoni più tradizionali.

Questo lancio va sicuramente in quella direzione e dimostra come l’Intelligenza Artificiale stia facendo evolvere soluzioni che hanno sempre più importanza nel mondo dell’emergenza e del servizio clienti nei settori più disparati (parcheggi, ascensori, industrie, ospedali, stazioni, edifici…).