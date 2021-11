Le TOP 5 tecnologie più nuove che potenziano lo sviluppo dei Casinò Online

Negli ultimi anni, la tecnologia è riuscita sempre più a sorprenderci, portandoci un numero così elevato di innovazioni che è difficile contarle sulle dita di una mano.

Queste innovazioni hanno toccato da molto vicino anche il settore del gioco d’azzardo e, in particolare, quello dei Casinò Online.

Tecnologie che sono andate non solo a migliorare la sicurezza complessiva delle varie piattaforme, rendendo i pagamenti impossibili da tracciare o hackerare, ma hanno portato uno sviluppo interno senza eguali.

Ciò è andato a beneficio anche dei consumatori, che possono ora godere di tantissime funzionalità che fino a qualche anno fa nemmeno esistevano.

Ecco perché in questo articolo andremo a parlare delle migliori 5 tecnologie più nuove che potenziano lo sviluppo dei Casinò Online.

#1: Applicazioni mobili dedicate

La principale tecnologia, molto sottovalutata dalla stragrande maggioranza delle persone, è la possibilità di giocare comodamente in qualsiasi momento e dove si vuole, grazie alle app mobile dedicate per smartphone e tablet.

Se ci si ferma un attimo a pensare su questo punto, si riesce a capire quanto questa innovazione ha potuto sviluppare la percezione dei Casinò Online.

Ecco allora che anche i software providers iniziano a sviluppare attività esclusivamente dedicate per mobile, e le piattaforme cercano di pubblicizzare sempre maggiormente la controparte mobile del loro sito. Secondo alcune stime, oltre il 75% degli utenti, nel 2020, ha preferito giocare in un casinò mobile italiano piuttosto che nella classica versione desktop.

#2: Analisi comportamentale delle scelte dei giocatori

Negli ultimi anni, l’analisi dei Big Data è cresciuta notevolmente. Lo sviluppo dell’analisi dei big data insieme alla grande quantità di dati raccolti attraverso l’IoT ( il cosiddetto Internet of Things) significa che ora ci sono più opportunità che mai per capire perché e come le persone decidono di effettuare determinate azioni.

Questo è importante per i Casinò Online poiché comprendere al meglio la psicologia delle scommesse significa che gli operatori possono personalizzare la loro offerta per attirare meglio gli utenti.

È anche utile perché consente alle aziende di individuare i giocatori problematici e di adottare misure per assisterli il più velocemente possibile. Dato il crescente onere normativo imposto ai Casinò Online, riteniamo che questo diventerà un argomento scottante negli anni a venire.

È vero che l’utente vedrà poco se non nessun cambiamento in conseguenza di ciò, ma per gli operatori di casinò l’analisi di questi dati potrebbe diventare importante quanto qualsiasi altro progresso tecnologico.

#3: Criptovalute e Blockchain

Man mano che sempre più criptovalute arrivano sul mercato, la base di utenti aumenta di pari passo in proporzione.

Anche se questo può sembrare un settore abbastanza piccolo al momento, non sarà sempre così e con più di 4.000 valute sul mercato registrate in questo 2021, questa è un’area che probabilmente aumenterà rapidamente.

I vantaggi dell’anonimato, dei bassi costi di transazione e della sicurezza significano che gli utenti apprezzano la possibilità di utilizzare le loro criptovalute nei Casinò Online; e poiché molti di loro sono giovani, esperti di tecnologia e con un alto reddito disponibile, ciò va anche a vantaggio delle piattaforme stesse.

Sfortunatamente, nel momento in cui questo articolo è stato redatto, i casinò italiani AAMS non accettano ancora l’utilizzo di criptovalute all’interno delle loro piattaforme, ma riteniamo che il passaggio alla loro accettazione sia molto vicino.

#4: Intelligenza Artificiale

Se pensi di non aver mai incontrato l’intelligenza artificiale, probabilmente ti stai sbagliando di grosso. Moltissime aziende ora utilizzano chatbot e servizi di gestione delle richieste che sono “gestiti” interamente da bot di intelligenza artificiale.

In effetti, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (chiamato anche “Machine Learning” o “ML”) vengono utilizzati come modi per migliorare l’esperienza del cliente.

In un casinò online, questo potrebbe essere semplice come ottenere interazioni naturalistiche in stile umano da un croupier di blackjack o imparare a utilizzare l’interfaccia da un’applicazione ML.

Per il casinò, ciò significa che i servizi ai clienti possono essere migliori ma ad un costo inferiore e per il cliente significa un servizio migliore ed un’esperienza di gioco più piacevole.

#5: Realtà Virtuale e Realtà Aumentata

La realtà virtuale ha conquistato il mondo, inizialmente con i videogiochi, ed è ora destinata ad avere lo stesso effetto rivoluzionario sui casinò online.

Essere in grado di scommettere in un lussuoso casinò londinese del 18° secolo o nei prestigiosi Casino di Monaco del 21° secolo senza uscire di casa è possibile utilizzando un semplice visore VR.

L’obiettivo è quello di offrire alle persone la migliore esperienza possibile con la realtà virtuale, consentendo agli utenti di sentirsi come se si trovassero nella stessa stanza di un croupier dal vivo e di potersi guardare intorno e vedere i propri compagni di gioco.

L’uso di AR/VR significa che l’utente può avere un’esperienza di casinò premium, ovunque si trovi nel mondo.

Conclusioni

I casinò online sono sempre in prima linea quando si tratta di fornire esperienze migliori ai propri clienti e le nuove tecnologie sono un modo per migliorare ancora di più quell’esperienza.

Man mano che la tecnologia viene sviluppata e matura in applicazioni pratiche, i casinò possono sfruttarle per offrire ai propri utenti i tipi di giochi che desiderano e il tipo di servizi che richiedono.

Questo ovviamente richiede tantissima creatività, ma prendere la tecnologia sviluppata per un settore e poi adattarla per servire il cliente è ciò che i casinò fanno meglio.

Ciò che sarà affascinante sarà vedere come l’Intelligenza Artificiale e l’analisi dei dati potranno cambiare il volto del business dei casinò, forse per sempre.