Poly Studio, esperiena da set televisivo

Poly ha presentato alla recentissima virtual experience Zoomtopia 2021 i nuovi Poly Studio X70 e Poly Studio E70, che si aggiungono alla famiglia di soluzioni per videoconferenze della marca. La gamma Poly Studio è progettata per migliorare l’esperienza di collaborazione professionale e creare parità per tutti i partecipanti delle riunioni, portando audio e video di qualità elevata negli spazi di lavoro.

Tutti i dispositivi della serie Poly Studio – che comprende anche sistemi di videoconferenza professionali per uso personale come la serie Poly Studio P, o le video bar Poly Studio USB, Poly Studio X30 e Poly Studio X50 per sale riunioni di tutte le dimensioni – offrono video HD in qualsiasi riunione, sia a coloro che si collegano da casa che in ufficio.

Le nuove soluzioni Poly Studio X70 e Poly Studio E70 dispongono della tecnologia Poly Director AI di Poly, che include Acoustic Fence e NoiseBlockAI, per fornire un’esperienza ancora più simile a quella di un set televisivo dei programmi in diretta.

AI ed ML per riunioni online sempre più simili a quelle faccia a faccia

Infatti, Poly DirectorAI marca una ulteriore differenza per quanto riguarda l’esperienza video fornita dai prodotti Poly. Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, gli utenti possono usufruire di transizioni automatiche, inquadrature e video tracking in tempo reale, che rendono le riunioni online sempre più simili a quelle faccia a faccia. In questo modo, Poly DirectorAI migliora l’esperienza del lavoro ibrido, eliminando qualunque barriera tra chi si trova in ufficio e chi lavora da remoto.

Inoltre, la videocamera intelligente Poly Studio E70 e la video bar Poly Studio X70 hanno certificazione Zoom e saranno compatibili con Zoom Rooms Smart Gallery, per aumentare ancora di più la parità nelle riunioni delle sale medie e grandi. Zoom Rooms Smart Gallery userà l’intelligenza artificiale per offrire vista galleria e visualizzare tutti i partecipanti a una riunione, consentendo una comunicazione sempre più simile a quella de visu.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jeff Smith, direttore di Zoom Rooms: «Per poter ottenere la massima esperienza con Zoom è necessario utilizzare le migliori soluzioni, sia per il lavoro a distanza che per le sale riunioni. I dispositivi di videoconferenza di livello professionale e le soluzioni personali di Poly sono progettati per offrire una riunione più equa, grazie a caratteristiche come la vista Smart Gallery di Zoom per garantire che tutti i partecipanti abbiano il loro posto virtuale al ‘tavolo’ della riunione».

Per Beau Wilder, Senior Vicepresident e direttore generale dell’area di Video Collaboration di Poly: «Poly lavora per offrire un’esperienza di massima qualità attraverso le soluzioni di videoconferenza. Con sistemi di produzione cinematografica e capacità AI, vogliamo fomentare la vera parità nelle riunioni per tutti i partecipanti, ovunque si trovino».

Caratteristiche principali di Poly Studio X70 e Poly Studio E70

La video bar Poly Studio X70 (in vendita a partire da 3009,95 euro) e la videocamera intelligente Poly Studio E70 (disponibile a partire da 6673 euro) sono le vere protagoniste delle sale riunioni, perché migliorano l’esperienza audio e video di tutti coloro che si collegano a un e-meeting. Questo converte entrambi i prodotti in soluzioni perfette per i nuovi ambienti di lavoro ibridi.

Tra le caratteristiche principali delle nuove soluzioni Poly Studio X70 e Poly Studio E70 risaltano:

– Doppie telecamere con sensori 4K, tecnologia NoiseBlockAI e Acoustic Fence per eliminare il rumore di fondo indesiderato

– Possibilità di controllare luci, monitor e ombre direttamente dal display Poly TC8 grazie alla compatibilità e integrazione di Poly con Extron

– Compatibilità e connettività nativa con qualsiasi provider di servizi video online, incluso Zoom, in modo che ogni utente possa scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze

– Maggiore sicurezza con un otturatore elettronico integrato e motorizzato che garantisce la massima privacy

– Un sensore di qualità dell’aria che fornisce un’ulteriore analisi delle sale riunioni grazie a Poly Lens (disponibile da marzo 2022)

– Assistenza a livello internazionale grazie al servizio di supporto Poly Lens, che include una garanzia limitata di 2 anni e l’accesso al supporto standard di Poly. Per una maggiore tranquillità, il servizio di abbonamento Poly+ prolunga la garanzia di un anno e offre assistenza tecnica 24/7 per i dispositivi professionali di uso personale.