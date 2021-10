Tris di premi al ChannelWatch di CONTEXT per Esprinet

Il Gruppo Esprinet ha annunciato di aver ricevuto tre riconoscimenti da CONTEXT in Italia. Secondo i 2.461 rivenditori italiani che hanno partecipato all’indagine ChannelWatch 2021, Esprinet è il “Distributore più Innovativo”, il “Miglior Distributore di Logistica” e il “Miglior Distributore di Soluzioni Audio Video”.

ChannelWatch di CONTEXT è tra i principali sondaggi online a livello mondiale rivolti ai rivenditori IT, che fornisce informazioni chiave sul comportamento, le opinioni e le previsioni di oltre 7.000 IT reseller ogni anno.

Velocità di azione e reazione, flessibilità sul credito, un’offerta commerciale basata su

un’ampia numerica di brand e costante disponibilità di prodotto, sono gli elementi principali che hanno permesso a Esprinet di ricevere il riconoscimento “Miglior Distributore di Soluzioni Audio Video” di Context. A questi si aggiunge una logistica efficiente e “customizzata”, elemento fondamentale per l’assegnazione del premio “Miglior Distributore di Logistica”, oltre alle diverse soluzioni e servizi messi a disposizione dei clienti e un magazzino che arriva a coprire 110.400 mq in Italia.

Esprinet è considerata il “Distributore più Innovativo” dai rivenditori coinvolti nell’analisi, che hanno potuto assistere nell’ultimo anno a una spinta ulteriore dei progetti di Customer Satisfaction e all’introduzione EspriRENT, la piattaforma proprietaria che permette di creare soluzioni ed offerte personalizzate in modalità “As a Service” con la gamma dei 650 produttori distribuiti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Howard Davies, CEO e co-founder di CONTEXT: «Siamo lieti che Esprinet abbia ricevuto il premio CONTEXT ChannelWatch “Miglior Distributore” nelle categorie “Innovazione”, “Logistica” e “Soluzioni Audio Video”. Questi riconoscimenti dimostrano come un distributore affidabile come Esprinet sia stato in grado di gestire i cambiamenti che la pandemia ha comportato, continuando ad avere successo sia nelle categorie IT tradizionali, sia negli ambiti più innovativi, come quelli delle soluzioni As a Service».

Per Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet: «Siamo orgogliosi di aver ricevuto questi riconoscimenti. In particolare, essere considerati il “Distributore più Innovativo” dai nostri clienti, significa che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, affinché il nostro ruolo di abilitatori all’utilizzo della tecnologia sia sempre più riconosciuto ed apprezzato dal mercato».