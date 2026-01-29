Esprinet rafforza la partnership strategica con Microsoft in tutto il Sud Europa

Esprinet, attiva in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, annuncia di essere stata selezionata da Microsoft come nuovo distributore esclusivo per Xbox Software & Accessories in Spagna e Portogallo.

Questo risultato nasce dal successo della lunga e consolidata partnership di Esprinet con Microsoft in Italia, creando un hub di distribuzione unificato nell’Europa meridionale che tenderà a migliorare risultati, efficienza e impatto sul mercato in tutta la regione.

La combinazione delle attività italiane e iberiche rafforza la capacità di Esprinet di offrire a Microsoft Xbox un percorso di accesso al mercato fluido, integrato e ad alte prestazioni.

«Esprinet è stato un partner eccezionale in Italia e siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione a Spagna e Portogallo. Questo accordo ampliato rafforza il nostro impegno condiviso nel portare Xbox a un numero sempre maggiore di players, inclusi i titoli in arrivo nel corso dell’anno come Forza Horizon 6 e Fable», ha commentato James Tunney, Director of Partner Sales di Microsoft.

«Siamo estremamente orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Microsoft, includendo la Penisola Iberica nella partnership già consolidata in Italia», ha dichiarato Paolo Chisari, Head of Sales and Marketing BU Games Italy and Iberia di Esprinet. «Questa evoluzione dà vita a un vero e proprio hub di distribuzione per il Sud Europa, consentendoci di offrire un valore ancora maggiore ai retailer, rafforzare l’ecosistema Xbox e supportare

le ambizioni di crescita a lungo termine di Microsoft in tutta la region».

Microsoft ed Esprinet collaboreranno strettamente nelle prossime settimane per garantire una transizione efficace e definire una base scalabile e sostenibile per il futuro della distribuzione di Xbox nel Sud Europa.