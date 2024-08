Agli EISA Awards TCL fa incetta di premi

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV, annuncia di aver ricevuto eccezionali riconoscimenti agli EISA Awards. Nota come la principale autorità europea in materia di innovazione audio-visiva, la Expert Imaging and Sound Association (EISA) ha assegnato a TCL tre prestigiosi premi, confermandone l’impegno nel superare i confini della tecnologia display.

Grazie alle tecnologie innovative, il TV 115X955 Max si è distinto nella categoria grandissimi schermi, ottenendo il titolo di “EISA STATEMENT TV 2024-2025”. TCL ha inoltre ricevuto il premio “EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025” per il TV QD-Mini LED 4K 75C855, che grazie alle sue prestazioni superiori è in grado di offrire un’esperienza di Home Cinema, e il TV 55C765 è stato riconosciuto per i suoi eccezionali miglioramenti nel gameplay con il titolo di “EISA GAMING TV”.

TCL 115X955 Max – EISA “STATEMENT TV 2024-2025” agli EISA Awards

Stabilendo nuovi standard per la categoria Mini LED, il 115X955 Max, TV QD-Mini LED 4K con una diagonale da ben 115 pollici, è stato premiato agli EISA Awards con il titolo di “EISA STATEMENT TV 2024-2025”. Grazie alla sesta generazione di Mini LED Full Array con oltre 20.000 aree di Local Dimming, pannello QLED PRO con Refresh Rate a 144Hz e luminosità di picco 5000nit, questo TV epocale offre contrasti straordinariamente definiti, immagini HDR nitide e brillanti su uno schermo di dimensioni mai viste prima. Pronto a dominare una spaziosa sala da soggiorno o un home theater dedicato, il 115X955 Max supporta le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision IQ. Il sistema audio integrato 6.2.2 firmato Onkyo eleva ulteriormente l’esperienza di intrattenimento, offrendo un suono di qualità cinematografica che si abbina alle sue straordinarie immagini.

“Le prestazioni visive giustificano la posizione di punta di questo modello: nitidezza dell’immagine, vivacità e dinamismo dei colori sono superbi, il livello di dettaglio e realismo è ancora più impressionante in relazione a questa scala di grandezza. Un’incredibile vetrina delle tecnologie TV all’avanguardia, il TCL 115X955 Max ne vale la pena!”, hanno commentato i giudici dell’EISA.

TCL 55C765 – EISA “GAMING TV 2024-2025”

Il TV TCL 55C765 che ha conquistato la categoria EISA “GAMING TV 2024-2025” degli EISA Awards, è progettato per chi cerca un’esperienza di gioco di alto livello. Questo TV sfrutta la tecnologia Mini LED di sesta generazione proprietaria del brand e il pannello QLED PRO per offrire una luminosità e una precisione dei colori senza pari, garantendo dettagli sorprendentemente nitidi e chiari.

Questo TV è dotato di funzioni pensate esclusivamente per i gamer, a partire da Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz e funzione Game Accelerator con Refresh Rate a 240Hz in 1080p, oltre a FreeSync Premium Pro. Supporta anche tutti i formati HDR più recenti, tra cui HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. Il 144Hz Motion Clarity Pro assicura movimenti fluidi nelle scene frenetiche. Queste caratteristiche lo rendono il compagno ideale per un’esperienza di gioco immersiva.

“Le ultime generazioni di console e PC hanno spinto al massimo le prestazioni, richiedendo un TV altrettanto all’avanguardia per un’esperienza di gioco ottimale. Il TCL 55C765, offerto a un prezzo competitivo, è pronto per questa sfida. Il gameplay è reattivo, fluido e dettagliato, grazie ai livelli di luminosità e profondità dei colori ottenuti dal pannello Quantum Dot VA di TCL e dal sistema di retroilluminazione Mini LED. Le funzionalità focalizzate sui giocatori, come le modalità immagine preimpostate, il miglioramento variabile delle ombre, oltre a un mirino per assicurarti di non mancare mai il bersaglio, sono accessibili dalla Game Bar aggiornata di TCL. Questa offre anche informazioni immediate su frame rate, stato HDR e altro. Aggiungi il sistema audio progettato da Onkyo del 55C765 e avrai una TV fatta apposta per tutte le tue missioni”, ha dichiarato la giuria degli EISA Awards

TCL 75C855 – “EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025”

Il TV TCL 75C855 combina tecnologia di visione all’avanguardia con un design elegante, rendendolo il protagonista di qualsiasi configurazione home theatre. Gli esperti di immagine e suono di EISA hanno premiato agli EISA Awards il TCL 75C855 come “HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025”, consolidando la posizione di TCL come pioniere nella tecnologia display.

Questo TV è dotato di tecnologia Mini LED di sesta generazione Full Array di TCL, combinata con un pannello QLED, che offre una riproduzione dei colori vibrante e precisa. Il Refresh Rate a 144Hz e la luminosità di picco a 3500nit garantiscono contrasti straordinariamente precisi ed immagini HDR brillanti e nitide. A completare la straordinaria qualità d’immagine, il sistema audio integrato 2.2.2 Onkyo Dolby Atmos arricchisce l’esperienza, fornendo un suono ricco e avvolgente.

“Accomodarsi davanti al TCL 75C855 suggerisce immediatamente un’esperienza cinematografica all’altezza di tutte le aspettative – ed è proprio quello che ottieni con questo modello Mini LED ad alte prestazioni. All’interno del sottile e discreto telaio del TV si trova un sistema di retroilluminazione con oltre 2000 zone. Di conseguenza, le immagini mostrano un alto contrasto e un eccellente dettaglio per ottenere il massimo dalle sorgenti 4K HDR. I colori sono ricchi ma reali, grazie sia al pannello Quantum Dot del 75C855 sia al processore AiPQ di TCL, che ottimizza anche il movimento, la chiarezza, la precisione dell’HDR e altro ancora. L’audio, proveniente da un sistema Dolby Atmos a sei altoparlanti sviluppato dal marchio audio Onkyo, si abbina perfettamente alle eccellenti immagini della TV. In poche parole, il TCL 75C855 è una soluzione completa per l’home theatre”, ha dichiarato la giuria EISA in occasione degli EISA Awards.