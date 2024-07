AI Partner Program: sempre più GenAI con Veeva

L’Intelligenza Artificiale Generativa attira l’interesse delle organizzazioni per l’evidente valore aggiunto che essa porta all’interno dei processi aziendali.

Veeva Systems ha annunciato il proprio AI Partner Program per fornire ai partner la tecnologia avanzata e il supporto necessari per integrare soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) senza interruzioni all’interno delle applicazioni Veeva Vault.

Il Veeva AI Partner Program abilita l’AI nell’industria delle Life Sciences

Il programma rivolto ai Partner di Veeva include:

Formazione e supporto su Vault Direct Data API per acquisire competenze nell’utilizzo della esclusiva high-speed API di Veeva Vault Platform. Questa nuova classe di API rende i dati Vault accessibili alle applicazioni con una velocità fino a 100 volte superiore rispetto alle API tradizionali, oltre a essere transazionale e coerente su vasti insiemi di dati.

Vault Application Sandbox per sviluppare, testare e fornire supporto alle applicazioni dei partner integrate con le applicazioni Veeva Vault.

L’AI Partner Program di Veeva è parte della strategia dell’azienda per abilitare l’Intelligenza Artificiale nell’industria delle scienze della vita. Il Direct Data API e l’AI Partner Program consentono ai clienti e ai partner di costruire più facilmente applicazioni AI che si integrano perfettamente con le applicazioni Vault.

“I nostri clienti stanno esplorando applicativi di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) in numerosi casi d’uso man mano che la tecnologia in questo ambito evolve“, ha dichiarato Tom Schwenger, President and Chief Customer Officer di Veeva. “L’AI Partner Program di Veeva offre l’accesso a tecnologie fondamentali per aiutare i partner a sviluppare soluzioni di AI generativa che si integrano in modo fluido con le applicazioni Veeva“.