Copilot+PC: Surface Laptop e Surface Pro ora disponibili in Italia

Dopo una trepidante attesa arriva l’annuncio ufficiale di Microsoft relativo alla disponibilità in Italia dei nuovi Copilot+PC di Microsoft Surface – Surface Laptop e Surface Pro – insieme alle avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale disponibili esclusivamente su questi dispositivi. Progettati per aumentare la produttività e la creatività e migliorare la comunicazione, i Copilot+PC si presentano con un design elegante e leggero disponibile in quattro sofisticate colorazioni: nero, platino, zaffiro e dune.

Dotati del potentissimo processore Snapdragon X Series, capace di superare i 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) e di una batteria che garantisce un’intera giornata di autonomia, questi dispositivi aprono nuove possibilità grazie all’accesso ai modelli di AI più avanzati. Inoltre, i display OLED con HDR per il Surface Pro e touchscreen HDR con cornici ultra sottili per il Surface Laptop assicurano un’esperienza visiva straordinaria per qualsiasi tipo di contenuto. Infine, grazie alla potente Neural Processing Unit (NPU), i nuovi Copilot+PC offrono prestazioni elevate in ogni contesto e attività, migliorando le esperienze di AI in modo significativo.

Le funzionalità che saranno disponibili sui nuovi Copilot+PC