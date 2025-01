Exabeam raggiunge il mercato italiano con ICOS

ICOS, distributore di soluzioni tecnologiche avanzate, si farà carico della distribuzione di Exabeam, in seguito alla fusione con LogRhythm. Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Exabeam, che diventa così un player di riferimento nel panorama della sicurezza informatica.

Exabeam acquisisce LogRhythm e diventa leader nel SecOps

Il 17 luglio 2024, Exabeam e LogRhythm hanno concluso la loro fusione, dando vita a una nuova entità sotto il nome di Exabeam. La combinazione delle forze di Exabeam, pioniera nell’analisi predittiva basata su intelligenza artificiale e architettura cloud-native, e LogRhythm, rinomata per la sua expertise nei sistemi SIEM (Security Information and Event Management) e nella gestione dei dati, ha dato vita a una nuova realtà che punta a diventare il leader indiscusso nel settore della sicurezza operativa (SecOps).

L’unione delle due aziende promette un futuro ricco di innovazioni. L’esperienza combinata di Exabeam e LogRhythm consentirà di sviluppare soluzioni sempre più avanzate, pensate per rispondere alle esigenze di sicurezza delle imprese globali. Il portafoglio integrato offrirà sia soluzioni cloud-native che on-premises, garantendo una grande flessibilità alle organizzazioni in cerca di soluzioni scalabili e facili da implementare.

Con questa fusione, Exabeam rafforza ulteriormente la propria posizione a livello mondiale, estendendo la sua presenza in 22 paesi e garantendo una copertura di vendita e servizi a livello globale. Questo ampliamento delle capacità operative e commerciali rappresenta un’opportunità unica per i clienti, che potranno usufruire di un supporto capillare e altamente qualificato.

ICOS distributore di soluzioni avanzate per la data protection

ICOS è entusiasta di diventare parte di questa nuova era di innovazione tecnologica, mettendo a disposizione dei propri clienti le soluzioni avanzate di Exabeam, integrate da LogRhythm. Grazie alla vasta esperienza nel settore della sicurezza e a un impegno costante nell’offrire tecnologie di ultima generazione, ICOS si conferma come il partner ideale per le aziende italiane in cerca di soluzioni avanzate per la protezione dei propri dati e sistemi.