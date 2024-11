High Zoom Bullet di i-PRO offre monitoraggio a lunga distanza

i-PRO (ex Panasonic Security), specialista mondiale nelle soluzioni professionali per la sicurezza privata e pubblica, ha annunciato una nuova linea di telecamere High Zoom Bullet, progettata per fornire un’eccezionale copertura a lungo raggio con elaborazione edge AI. Dotate di potenti tecnologie di zoom e LED IR, le nuove telecamere offrono una precisione senza confronti per il monitoraggio a lunga distanza in vari ambienti, come autostrade, parcheggi, ponti, porti e stadi.

La nuova linea High Zoom Bullet comprende opzioni di zoom 10x e 30x, completate da funzionalità LED a infrarossi (IR) a lungo raggio (fino a 250 m) per prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione o in notturna. Disponibile con risoluzioni da 2 MP, 5 MP e 4K, la gamma offre 20 nuovi modelli della serie X e S.

“Le prestazioni superiori della telecamera High Zoom Bullet, combinate con l’analisi AI e con una distanza IR di 200 metri, la migliore del settore, definiscono un nuovo standard per il monitoraggio della sicurezza a lungo raggio in ambienti mission-critical come la sorveglianza delle città, delle infrastrutture cruciali e degli hub di trasporto“, ha dichiarato Gerard Figols, Chief Product Officer di i-PRO.

High Zoom Bullet: rilevamento di oggetti guidato dall’intelligenza artificiale

Presente nei modelli della serie X, il potente SoC Ambarella CV52 include nove applicazioni edge preinstallate, che consentono un migliore rilevamento degli oggetti, l’apprendimento AI in loco e un rilevamento più intelligente degli incidenti in tutte le condizioni. Grazie alla sua piattaforma di sviluppo AI aperta alle terze parti, i-PRO offre la flessibilità necessaria per adattare il sistema alle esigenze operative specifiche.

I modelli della serie X delle telecamere High Zoom Bullet includono anche l’esclusiva capacità di aggiungere l’analisi AI a telecamere di rete non AI, comprese quelle di altri produttori. Ogni telecamera della serie X è in grado di raccogliere metadati AI da un massimo di tre flussi aggiuntivi di telecamere non AI, offrendo una sicurezza avanzata alle telecamere tradizionali in aree potenzialmente difficili da raggiungere.

i-PRO Active Guard

In abbinamento alla pluripremiata applicazione di ricerca intelligente i-PRO Active Guard, è possibile fornire senza problemi una grande quantità di metadati che descrivono gli attributi unici di persone e veicoli ai più diffusi sistemi di gestione video (VMS) come Milestone, Genetec, Video Insight e altri. Ciò non solo consente una ricerca forense approfondita grazie alle analisi basate sull’edge AI, ma permette anche il monitoraggio proattivo di eventi importanti che richiedono attenzione immediata.

Modelli ottimizzati LPR

Sono disponibili quattro modelli ottimizzati LPR per l’acquisizione di targhe ad alta velocità (fino a 130 km/h), sia di giorno che di notte. Un avanzato filtro passante per lunghezze d’onda elevate (LPF) migliora l’acquisizione delle targhe in varie condizioni di illuminazione, ad esempio riducendo i riflessi dei fari dei veicoli di notte, garantendo un’elevata precisione anche in condizioni di illuminazione difficili. Il software LPR di Vaxtor viene fornito con la telecamera High Zoom Bullet e viene concesso in licenza separatamente.

“È la prima volta che lanciamo un’applicazione di terze parti in bundle con le nostre potenti telecamere per l’edge computing. L’integrazione nativa di Vaxtor con i-PRO Active Guard dimostra come i nostri partner hardware e software di terze parti apportino un valore ineguagliabile alle applicazioni mission-critical come la sorveglianza urbana e il monitoraggio del traffico“, ha aggiunto Gerard Figols.

Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi delle telecamere High Zoom Bullet