Toughbook Innovation Forum: toccare con mano il potenziale dell’AI

Panasonic Connect annuncia l’edizione italiana 2024 del Toughbook Innovation Forum, il format europeo dedicato alle innovazioni della gamma di notebook e tablet rugged Toughbook e alla loro applicazione in molteplici settori verticali.

Qualche anticipazione sul Toughbook Innovation Forum

Nella giornata di giovedì 7 novembre, dalle ore 15:30 presso Palazzo Ripetta a Roma, esperti di settore e rappresentanti di aziende del calibro di Microsoft e Intel si riuniranno per discutere di intelligenza artificiale applicata al mercato industriale in Italia.

Tra gli interventi in programma all’evento non mancheranno gli approfondimenti di scenario, grazie alla partecipazione dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, così come le testimonianze di aziende leader nel mondo della tecnologia come Microsoft, Intel e Innovative Human Touch, passando anche per i trasporti con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale.

Per partecipare al Toughbook Innovation Forum è necessaria la registrazione (posti limitati – l’organizzazione si riserva il diritto di confermare l’iscrizione).

Dichiarazioni

“Approfondire le applicazioni reali dell’intelligenza artificiale e il modo in cui viene utilizzata è il primo passo per comprenderne il potenziale rivoluzionario, di cui ogni settore può beneficiare in termini di efficienza e produttività”, afferma Chiara Cabini, Marketing Manager Southern Europe di Panasonic Connect TOUGHBOOK. “Il Toughbook Innovation Forum riunirà clienti ed esperti di tecnologia che già da tempo stanno studiando e realizzando soluzioni di intelligenza artificiale, per condividere le loro esperienze con altri leader e manager in molteplici settori”.