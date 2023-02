Aule e uffici ibridi interconnessi: ci pensa Epson

Pensando ad aule e uffici ibridi sempre più interconnessi, Epson ha fatto debuttare a ISE 2023 i nuovi videoproiettori Epson EB-810E (in foto) ed EB-770Fi, primo di una nuova famiglia: due soluzioni di collaborazione avanzata per le aziende e il mondo dell’istruzione.

Con l’affermarsi di ambienti sempre più interconnessi, come appunto aule e uffici ibridi, emerge la necessità di una tecnologia di visualizzazione versatile e facile da utilizzare. Per questo Epson propone un videoproiettore 4KE da 5.000 lumen con rapporto di proiezione super ultra-corto (0,16:1), in grado di proiettare immagini scalabili fino a 160 pollici, mentre il modello EB-770Fi, capostipite di una famiglia a ottica ultra-corta e basato su browser, può essere usato senza PC.

EB-810E è il primo videoproiettore laser a ottica super ultra-corta dotato di 4K Enhancement1, una tecnologia Epson progettata per gli ambienti di lavoro ibridi e gli spazi immersivi. In grado di proiettare da pochi centimetri di distanza dalla parete o dallo schermo di destinazione immagini 4K straordinariamente nitide fino a 160 pollici, questo modello rappresenta una soluzione di proiezione su grande schermo accessibile e facilmente spostabile, che abbina alla praticità e rapidità di configurazione una versatilità e portabilità ideali per un utilizzo in presenza di qualsiasi spazio verticale in aule e uffici ibridi.

Come spiegato da Carla Conca, Business Manager Videoprojector di Epson Italia: «Grazie all’ottica super ultra-corta di cui è dotato questo prodotto è ideale per tutti gli ambienti in cui lo spazio è importante, come le sale riunioni e le strutture immersive. Allo stesso tempo, rappresenta una soluzione di proiezione scalabile su grande schermo a basso consumo energetico e non necessita di installazione fissa. A ulteriore supporto delle esigenze del lavoro agile, questa versatilità permette alle persone di spostarlo facilmente, consentendo la condivisione del display tra più spazi».

Dotato della tecnologia Epson 3LCD a 3 chip, questo nuovo modello consente di proiettare immagini nitide di grandi dimensioni, è dotato di pratici strumenti per la collaborazione e si configura facilmente grazie alla nuova app Epson Setting Assist (ESA). Con opzioni di proiezione ultra-wide in 21:9, tutti i partecipanti inoltre possono vedere senza ostacoli i contenuti, interagire ed essere visivamente presenti per gli altri durante le riunioni: caratteristiche ideali per l’utilizzo con i sistemi collaborativi per le sale riunioni ibride, come Microsoft Teams Rooms in modalità Prima fila.

Aule e uffici ibridi, il pc non serve più con i nuovi videoproiettori basati su browser

A condividere il palco dell’ISE 2023, che si chiude oggi, è il nuovo Epson EB-770Fi, primo nato di una famiglia di videoproiettori laser per l’azienda e il settore dell’istruzione che includerà un nuovo modello laser interattivo a ottica ultra-corta basato su browser, un’efficace soluzione interattiva senza PC.

Un altro modello, EB-780Fi, offrirà ai docenti accesso online istantaneo, perfetto per accedere direttamente dal videoproiettore alle lezioni archiviate su cloud, ai contenuti online e alle applicazioni preferite, anche in questo caso senza la necessità di collegare un PC.

Epson arricchirà inoltre la gamma con i nuovi videoproiettori laser a ottica ultra-corta EB-760W, EB-770F ed EB-775F, in grado di ampliare l’area di proiezione fino a 150 pollici, con un guadagno di quasi il 300% rispetto a uno schermo piatto da 75 pollici.

I nuovi EB-760Wi ed EB-770Fi saranno disponibili con funzionalità interattive touch: progettati per un uso rapido e intuitivo negli ambienti di apprendimento collaborativo, consentiranno ai docenti di accedere a contenuti da utilizzare in modo interattivo grazie alla penna o alle funzionalità touch opzionali.

Come concluso da Conca: «Gli spazi adibiti alle riunioni e alla formazione, come aule e uffici ibridi, si sono evoluti in modo significativo ed è ormai evidente che oggi i videoproiettori devono soddisfare, quanto a visione, condivisione e interattività, tutti i requisiti per un migliore coinvolgimento dei partecipanti, sia in presenza sia a distanza. Con i nostri nuovi videoproiettori laser, abbiamo apportato innovazioni significative per ampliare l’area di proiezione e semplificare al massimo la collaborazione e il coinvolgimento, tra cui strumenti che facilitano la condivisione dei dispositivi su base individuale e la connettività tra più dispositivi».

Tutti i modelli saranno disponibili da giugno 2023.

1 La tecnologia 4K Enhancement sposta ciascun pixel per raggiungere una risoluzione superiore a Full HD