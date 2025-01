Juniper Partner Advantage: tutte le novità per il 2025

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, presenta l’evoluzione del suo programma globale di canale Juniper Partner Advantage (JPA) per il 2025. Il programma è studiato per fornire ai partner le risorse, il supporto e la guida strategica necessaria per ampliare le opportunità di crescita e aumentarne la redditività.

Il programma Juniper Partner Advantage 2025 in tre punti

Stimola la crescita . Juniper aiuta i partner a crescere aumentando le opportunità di cross-selling delle proprie soluzioni e dei propri servizi. I nuovi processi di onboarding, con dashboard e strumenti self-service, garantiscono una più veloce adozione delle procedure e della tecnologia di Juniper, consentendo ai partner di ottenere risultati più rapidi, anche in termini di redditività.

. Juniper aiuta i partner a crescere aumentando le opportunità di cross-selling delle proprie soluzioni e dei propri servizi. I nuovi processi di onboarding, con dashboard e strumenti self-service, garantiscono una più veloce adozione delle procedure e della tecnologia di Juniper, consentendo ai partner di ottenere risultati più rapidi, anche in termini di redditività. Promuove una redditività prevedibile sul lungo termine . I partner possono ottenere dei premi attraverso il Seller Rewards Program, un programma a punti integrato con la Champions Community. Altri vantaggi del programma Juniper Partner Advantage includono sconti esclusivi sui prodotti Juniper, incentivi per la registrazione delle trattative di vendita e fondi di investimento per i partner per realizzare nuove opportunità di crescita. Inoltre, una struttura ancora più semplificata e coerente del programma sostiene una redditività a lungo termine, riducendo ulteriormente la complessità operativa.

. I partner possono ottenere dei premi attraverso il Seller Rewards Program, un programma a punti integrato con la Champions Community. Altri vantaggi del programma Juniper Partner Advantage includono sconti esclusivi sui prodotti Juniper, incentivi per la registrazione delle trattative di vendita e fondi di investimento per i partner per realizzare nuove opportunità di crescita. Inoltre, una struttura ancora più semplificata e coerente del programma sostiene una redditività a lungo termine, riducendo ulteriormente la complessità operativa. Favorisce la collaborazione per un successo reciproco. Con l’aggiornamento del Juniper Partner Advantage, Juniper promuove partnership più solide attraverso il suo Elite Plus Program, che offre business plan annuali personalizzati per rafforzare la collaborazione e la fiducia reciproca. Questo approccio strutturato ha alimentato una crescita del 38% anno su anno nelle vendite di prodotti e servizi (destinata ad accelerare ancora nel 2025 a seguito di un’ulteriore automazione). La Champions Community offre ai venditori, ai responsabili marketing e ai professionisti tecnici dei partner di canale l’opportunità di partecipare a corsi di formazione, sviluppo e networking. Con quasi 7.000 champions, questi esperti sfruttano le loro competenze tecniche per promuovere l’innovazione, migliorare la collaborazione e ottenere risultati di grande impatto. I Managed Network Provider possono beneficiare anche di più ampi programmi di pricing, incentivi su misura e risorse self-service.

Inoltre, grazie ai programmi Juniper Partner Service, i partner di canale possono sfruttare a pieno il potenziale dei servizi di assistenza. Che si tratti di Juniper Care o di servizi di assistenza di livello 1 e 2, questi programmi sono sviluppati per rispondere alle diverse esigenze di business e incrementare la redditività attraverso i Service Incentive Rewards Programs.

Dichiarazioni

“Juniper Partner Advantage 2025 testimonia il nostro impegno costante nel supportare i partner nel cogliere le opportunità e raggiungere una crescita trasformativa, garantendo così la soddisfazione e il successo dei clienti”, dichiara Gordon Mackintosh, Senior Vice President, Worldwide Channel and Commercial Sales di Juniper Networks. “Questo è l’anno in cui investire con audacia, poiché le tendenze di mercato si allineano con una domanda senza precedenti per soluzioni AI native, connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate dei data center. Promuovendo la collaborazione e guidando l’innovazione, JPA 2025 accelera la capacità dei nostri partner di raggiungere risultati eccezionali e una posizione di spicco in un panorama dinamico e in rapida evoluzione”.