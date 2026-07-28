La videosorveglianza supporta i grandi eventi

Dai concerti di Ultimo, Bruno Mars e The Weekend ai grandi festival estivi come gli I-Days a Milano, il Kappa FuturFestival a Torino e l’imminente Notte della Taranta, l’estate italiana porta con sé eventi capaci di richiamare decine o centinaia di migliaia di persone in poche ore. In contesti di questo tipo, garantire la sicurezza del pubblico significa oggi affrontare una sfida sempre più articolata: monitorare i flussi, gestire gli accessi, prevenire situazioni di sovraffollamento e supportare organizzatori e operatori nelle decisioni in tempo reale.

La sicurezza, infatti, non consiste soltanto nell’aumentare il numero di operatori presenti sul campo, bensì soprattutto nel disporre di informazioni affidabili e aggiornate in tempo reale, coordinare rapidamente gli interventi e prendere decisioni tempestive sulla base di ciò che sta realmente accadendo. È in questo scenario che le tecnologie per la sicurezza stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, evolvendo da semplici strumenti di monitoraggio a piattaforme integrate per la gestione operativa degli eventi.

In qualità di azienda specializzata nelle soluzioni di sorveglianza video di rete, Axis Communications osserva da tempo l’evoluzione delle esigenze legate alla gestione di concerti, festival e grandi manifestazioni. Oggi, infatti, garantire la sicurezza di eventi di questa portata significa poter contare su tecnologie capaci non solo di monitorare ciò che accade, ma anche di trasformare le informazioni raccolte sul campo in strumenti utili per coordinare le attività, gestire i flussi e supportare decisioni tempestive.

“Quando decine di migliaia di persone si concentrano nello stesso luogo, la sicurezza non può più basarsi esclusivamente sulla presenza di personale sul campo. Oggi è sempre più una questione di informazioni, coordinamento e capacità di intervenire nel momento giusto”, commenta Piergianni Marana, Key Account Manager End Customer di Axis Communications. “Le soluzioni integrate che combinano video di rete, video analytics, audio IP e controllo accessi aiutano organizzatori e operatori a trasformare i dati raccolti sul campo in decisioni operative, contribuendo a rendere gli eventi più sicuri, efficienti e fluidi per il pubblico”.

Secondo Axis, sono quattro le aree in cui queste tecnologie possono supportare organizzatori e operatori lungo l’intero ciclo dell’evento: dalla comprensione dei flussi alla gestione in tempo reale, fino alla pianificazione delle edizioni future.

Comprendere il comportamento del pubblico

Una delle principali evoluzioni riguarda la capacità di comprendere in tempo reale il comportamento dei visitatori. Attraverso il conteggio automatico delle persone e l’analisi dei flussi, gli organizzatori possono conoscere in ogni momento il livello di occupazione delle diverse aree, individuare i percorsi maggiormente utilizzati e identificare eventuali punti di congestione prima che si trasformino in criticità.

Le heat map consentono inoltre di visualizzare le aree più frequentate durante le diverse fasi dell’evento, offrendo indicazioni preziose sia per la gestione operativa sia per la progettazione delle edizioni future.

Gestire l’evento in tempo reale

Le informazioni generate dai sistemi integrati consentono di intervenire rapidamente per migliorare la gestione dell’evento. Il monitoraggio delle code presso gli ingressi, dei controlli di sicurezza, dei punti ristoro o delle aree merchandising permette, ad esempio, di aprire nuovi varchi, ridistribuire il personale o riorganizzare i percorsi in funzione dell’affluenza.

Anche l‘audio IP contribuisce a una gestione più efficace, consentendo di diffondere comunicazioni mirate in specifiche aree, indirizzare il pubblico verso accessi alternativi o fornire indicazioni utili in caso di variazioni organizzative. A supporto della sicurezza delle persone, sistemi intercomunicanti audio/video bidirezionali permettono di stabilire un contatto immediato con i punti di raccolta o le postazioni SOS, consentendo agli operatori di verificare la situazione in tempo reale e fornire istruzioni puntuali. Questa capacità di comunicazione diretta migliora il coordinamento delle persone durante eventuali emergenze e accelera l’intervento dei servizi di supporto. Allo stesso modo, sistemi intelligenti di controllo accessi aiutano a rendere più rapido e ordinato l’ingresso nelle aree riservate, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a migliorare la fluidità dei movimenti.

Supportare sicurezza e coordinamento operativo

Le tecnologie integrate supportano gli operatori nell’individuazione di situazioni di sovraffollamento, anomalie nei movimenti della folla o comportamenti potenzialmente critici, fornendo informazioni utili per valutare rapidamente la situazione e coordinare gli interventi.

In condizioni ambientali particolarmente complesse, come scarsa illuminazione, pioggia o nebbia, telecamere termiche e soluzioni avanzate per la visione in condizioni di bassa luminosità, come la tecnologia Lightfinder, consentono di mantenere elevata la capacità di monitoraggio. Nei contesti più dinamici, inoltre, le immagini provenienti dalle body cam del personale di sicurezza possono integrare la visuale delle telecamere fisse e PTZ, offrendo un ulteriore livello di consapevolezza operativa.

Pianificare gli eventi futuri

Il valore delle informazioni raccolte non termina con la chiusura dei cancelli. Dashboard e strumenti di analisi consentono infatti di elaborare dati relativi ai flussi, ai tempi di attesa, all’utilizzo delle diverse aree e ai principali indicatori operativi, offrendo agli organizzatori elementi concreti per migliorare la pianificazione delle edizioni future.