Vertiv presenta un UPS di livello industriale progettato per ambienti commerciali e industriali

    L’UPS Vertiv PowerUPS 6000 Industrial offre una protezione dell’alimentazione affidabile per operazioni mission-critical in ambienti industriali particolarmente sfidanti

    Vertiv PowerUPS 6000 Industrial

    Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, presenta il sistema di alimentazione (UPS) Vertiv PowerUPS 6000 Industrial, progettato per fornire una protezione dell’alimentazione affidabile per gli ambienti commerciali e industriali (C&I). La soluzione supporta le attività di settori quali manifatturiero, trasporti, oil & gas, farmaceutico, food & beverage, packaging e siderurgico.

    “Gli ambienti industriali possono essere soggetti a instabilità elettrica, alte temperature e sostanze inquinanti presenti nell’aria che i sistemi UPS tradizionali non sono in grado di gestire,” ha dichiarato Greg Funk, vice president of modular power converters di Vertiv. “Vertiv PowerUPS 6000 Industrial è progettato specificamente per le applicazioni dell’Industria 4.0, offrendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi che possono generare fluttuazioni di potenza e condizioni gravose su linee di produzione, raffinerie e stabilimenti industriali.”

    Vertiv PowerUPS 6000 Industrial ha un grado di protezione IP42, che indica la capacità di resistere a polvere, umidità e temperature ambientali fino a 50°C (122°F). L’UPS protegge sistemi di controllo industriale critici come Programmable Logic Controller (PLC) e SCADA, apparecchiature di networking industriale e sistemi di automazione delle linee produttive, contribuendo a mantenere la continuità operativa nelle applicazioni in cui l’affidabilità dell’alimentazione è essenziale.

    L’UPS è caratterizzato da un cabinet compatto, che ne consente l’installazione in ambienti con spazi limitati. Inoltre, supporta installazione e funzionamento con accesso esclusivamente frontale, semplificando implementazione, manutenzione e assistenza. Progettato per garantire efficienza energetica e affidabilità operativa, il Vertiv PowerUPS 6000 Industrial raggiunge fino al 97% di efficienza in modalità double-conversion e il 99% in modalità ECO, ed è compatibile con batterie VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), Nickel-Cadmio (Ni-Cd) e Litio-Ione (Li-ion) per soddisfare diverse esigenze di autonomia. Il sistema gestisce le fluttuazioni di alimentazione industriale grazie a un ampio intervallo di tensione in ingresso (-40% / +25%) e fornisce energia condizionata con bassa distorsione armonica, riducendo lo stress sull’infrastruttura a monte. Le funzionalità di parallelizzazione consentono l’espansione della capacità e la ridondanza, mentre le schede elettroniche con rivestimento protettivo offrono maggiore resistenza a polvere, umidità e corrosione. Certificato secondo gli standard europei EN 50121 ed EN 50171, il sistema è progettato per applicazioni industriali mission-critical.

