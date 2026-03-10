Vertiv presenta un UPS di livello industriale progettato per ambienti commerciali e industriali

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, presenta il sistema di alimentazione (UPS) Vertiv PowerUPS 6000 Industrial, progettato per fornire una protezione dell’alimentazione affidabile per gli ambienti commerciali e industriali (C&I). La soluzione supporta le attività di settori quali manifatturiero, trasporti, oil & gas, farmaceutico, food & beverage, packaging e siderurgico.

“Gli ambienti industriali possono essere soggetti a instabilità elettrica, alte temperature e sostanze inquinanti presenti nell’aria che i sistemi UPS tradizionali non sono in grado di gestire,” ha dichiarato Greg Funk, vice president of modular power converters di Vertiv. “Vertiv PowerUPS 6000 Industrial è progettato specificamente per le applicazioni dell’Industria 4.0, offrendo prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi che possono generare fluttuazioni di potenza e condizioni gravose su linee di produzione, raffinerie e stabilimenti industriali.”

Vertiv PowerUPS 6000 Industrial ha un grado di protezione IP42, che indica la capacità di resistere a polvere, umidità e temperature ambientali fino a 50°C (122°F). L’UPS protegge sistemi di controllo industriale critici come Programmable Logic Controller (PLC) e SCADA, apparecchiature di networking industriale e sistemi di automazione delle linee produttive, contribuendo a mantenere la continuità operativa nelle applicazioni in cui l’affidabilità dell’alimentazione è essenziale.

L’UPS è caratterizzato da un cabinet compatto, che ne consente l’installazione in ambienti con spazi limitati. Inoltre, supporta installazione e funzionamento con accesso esclusivamente frontale, semplificando implementazione, manutenzione e assistenza. Progettato per garantire efficienza energetica e affidabilità operativa, il Vertiv PowerUPS 6000 Industrial raggiunge fino al 97% di efficienza in modalità double-conversion e il 99% in modalità ECO, ed è compatibile con batterie VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), Nickel-Cadmio (Ni-Cd) e Litio-Ione (Li-ion) per soddisfare diverse esigenze di autonomia. Il sistema gestisce le fluttuazioni di alimentazione industriale grazie a un ampio intervallo di tensione in ingresso (-40% / +25%) e fornisce energia condizionata con bassa distorsione armonica, riducendo lo stress sull’infrastruttura a monte. Le funzionalità di parallelizzazione consentono l’espansione della capacità e la ridondanza, mentre le schede elettroniche con rivestimento protettivo offrono maggiore resistenza a polvere, umidità e corrosione. Certificato secondo gli standard europei EN 50121 ed EN 50171, il sistema è progettato per applicazioni industriali mission-critical.