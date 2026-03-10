Xerox accelera sull’integrazione con Lexmark e rafforza l’offerta A3 per l’enterprise

Xerox compie un ulteriore passo avanti nel percorso di integrazione unificando la propria struttura commerciale e riunendo le forze vendita Xerox e Lexmark attorno a un portafoglio sempre più integrato di stampanti, dispositivi multifunzione (MFP), software e servizi. Grazie a questa integrazione, i clienti e i partner di Xerox a livello globale possono accedere, tramite i propri rivenditori, alla linea di stampanti Lexmark Serie 9 , ampliando la piattaforma A3 Xerox con soluzioni riconosciute per versatilità, semplicità, affidabilità e sostenibilità.

La piena compatibilità tra i dispositivi Lexmark e Xerox Managed Print Services, le soluzioni applicative, le app e Xerox Workflow Central rafforza un modello coerente e scalabile, ideale per ambienti enterprise e dipartimentali nei settori back office, retail, sanità e manifatturiero.

“Non si tratta solo di un traguardo di integrazione, ma di un passo concreto nel modo in cui operiamo e ci presentiamo al mercato,” ha dichiarato Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer di Xerox. “Allineando i nostri team a un portafoglio e a un modello di vendita unificati, rafforziamo affidabilità, coerenza operativa e valore nel lungo periodo per i nostri clienti. Questa è la Reinvention in azione: semplificare il core business per generare crescita sostenibile”.

Progettata e realizzata internamente, la gamma Lexmark Serie 9 è ingegnerizzata per garantire prestazioni costanti nel tempo e si fonda su quattro pilastri chiave:

Versatilità: sia che supporti i team di front-office o ambienti di produzione ad alto volume, la piattaforma gestisce un’ampia gamma di formati di supporto (da A6 a SRA3), cicli di lavoro impegnativi ed esigenze di finitura avanzate. Le funzioni colore professionali, tra cui la calibrazione PANTONE®, aiutano i clienti a produrre risultati raffinati e uniformi.

Semplicità: un’interfaccia intuitiva con istruzioni chiare aiuta gli utenti a completare le attività quotidiane in modo rapido e sicuro. I clienti beneficiano della sicurezza garantita dal portafoglio più completo del settore, fornito come funzionalità standard fin dal primo utilizzo.

Facilità di manutenzione: la serie 9 utilizza componenti di lunga durata e un design semplificato con un numero inferiore di parti per ridurre il rischio di problemi tecnici. La manutenzione ordinaria è progettata per ridurre al minimo le interruzioni, il toner può essere sostituito in modo semplice e veloce, i punti di assistenza sono chiaramente contrassegnati e le indicazioni visive guidate semplificano le azioni comuni, riducendo i tempi di inattività e mantenendo il lavoro in movimento.

Sostenibilità: con un contenuto riciclato post-consumo (PCR) leader del settore (56% in peso per i modelli base MFP e 73% per i modelli base stampante, in base alle procedure di calcolo IEEE¹), la serie 9 contribuisce a ridurre l’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita del prodotto, aiutando le aziende a soddisfare le esigenze di prestazioni e a promuovere al contempo gli impegni ambientali.

Un’esperienza software e workflow integrata

Le stampanti e le MFP Xerox e Lexmark ora supportano anche software e app tra cui Xerox Easy Assist , Xerox Print & Scan Experience , Xerox App Gallery e le app ConnectKey . I connettori cloud e le applicazioni per il flusso di lavoro come Xerox® Translate & Print e Xerox Workflow Central consentono alle organizzazioni di standardizzare i processi, semplificare la gestione del parco macchine e accelerare i processi digitali in ambienti con dispositivi misti.