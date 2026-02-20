Xerox riorganizza il go-to-market globale per accelerare crescita e leadership nella stampa

Xerox ha annunciato una nuova struttura globale di go-to-market nell’ambito della stampa, progettata per unificare il presidio commerciale, rafforzare il focus regionale e posizionare l’azienda per recuperare quote di mercato e guidare la crescita nelle principali aree di soluzione. Questa evoluzione rafforza l’impegno della società verso un’esecuzione strutturata, un’espansione guidata dai partner e modelli di copertura redditizi. La nuova struttura entrerà in vigore nel secondo trimestre 2026.

“L’unificazione del modello commerciale Xerox–Lexmark ci consente di eliminare ridondanze, migliorare l’efficienza e aumentare la nostra capacità di generare valore, concentrandoci su ricavi sostenibili, redditività e performance di lungo periodo,” ha dichiarato Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer di Xerox. “Con un modello di go-to-market allineato alle specificità di ciascuna regione e supportato da partner solidi e team esperti, stiamo costruendo un motore commerciale più focalizzato, più efficiente e meglio posizionato per competere.”

Il nuovo modello si basa su un sistema commerciale integrato e semplificato che favorisce migliori risultati per i clienti, riduce i costi di servizio e aumenta l’efficienza delle vendite, valorizzando al contempo le opportunità ad alto potenziale nella stampa, nelle Soluzioni IT, nei Servizi Digitali e nel mondo delle Arti Grafiche.

Una struttura globale allineata alle realtà regionali

Il nuovo modello aggiornato di go-to-market è diviso in tre aree regionali (Nord America, Europa Occidentale e Resto del Mondo) supportati da una divisione dedicata ai Global Production Print Services e da due team specializzati focalizzati su Distribution e Inside Sales (Nord America).

Tra gli elementi chiave della riorganizzazione di Xerox figurano:

● Nord America ed Europa occidentale: copertura ridisegnata secondo un modello di segmentazione unificato. Le vendite dirette si concentreranno sui clienti Enterprise e Corporate, mentre i partner assumeranno un ruolo fondamentale nella fornitura hardware e nella copertura delle PMI, rafforzando coerenza, scalabilità e semplicità operativa in entrambe le regioni.

● Introduzione di un quadro globale di commercializzazione per le arti grafiche, progettato per sfruttare appieno il rinnovato portafoglio di stampa da produzione.

● Il resto del mondo è organizzato in due unità operative distinte:

o Un’organizzazione dedicata all’Asia Pacifico, focalizzata sull’accelerazione della crescita nei mercati prioritari attraverso iniziative mirate di acquisizione di quote di mercato e una maggiore orchestrazione dei partner.

o Un’organizzazione International Operations che copre le restanti aree geografiche, operando secondo un modello ibrido efficiente in termini di costi, concepito per preservare la redditività mantenendo al contempo un focus selettivo sulla crescita.

Nomine

A supporto della nuova struttura, la società ha annunciato le seguenti nomine:

● Clay Mooring – North America Managed Accounts

● Karl Boissonneault – North America Channels

● Thomas Valjak – Western Europe Channels and Partners

● Danny Molhoek – Western Europe Managed Accounts

● Cindy Arbeau – Xerox Digital Sales

● Mandeep Saini – APAC, OEM, and Alliances

● David Dyas – International Operations

● Yolanda Camberos – Distribution Operations

● Terry Antinora – Global Production Print Services