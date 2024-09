Elmec 3D e Hp al MICAM 2024

Elmec 3D, la business unit di Elmec Informatica specializzata nella manifattura additiva, parteciperà al MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature, leader a livello internazionale, che si terrà dal 15 al 17 Settembre a Fieramilano (Rho, MI).

Elmec 3D sarà presente più nello specifico al MICAMX, l’innovation hub di Micam con un focus particolare sulla trasformazione digitale e sulle nuove tecnologie produttive: lo stand si troverà al Padiglione 1, Stand FR2, dove i visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino le calzature stampate in 3D e di comprendere come questa tecnologia stia definendo un nuovo standard di qualità e personalizzazione nel settore.

Nel contesto del MICAMX, Elmec 3D presenterà una nuova calzatura interamente stampata in 3D: dopo aver realizzato il primo proof of concept di scarpe simil-running nel 2020, Elmec 3D ha continuato a sviluppare nuove soluzioni focalizzate su design e performance, evidenziando i benefici della customizzazione di massa, fino a giungere alla scarpa che sarà presentata in fiera. Questo progetto non mira a entrare direttamente nel mercato, ma a dimostrare le potenzialità uniche offerte dalla tecnologia additiva, in particolare la possibilità di combinare artigianalità e tecnologia, abbattendo i limiti tradizionali della produzione industriale. Poi, carta bianca ai creativi.

Speech di Elmec 3D a Micam

Riccardo Mura, Application Engineer di Elmec 3D, terrà uno speech il 17 settembre nell’ambito della sessione “Future of Retail: Word to Exhibitors”, in agenda dalle 14 alle 15. Durante l’intervento, Mura illustrerà come la stampa 3D stia rivoluzionando il settore calzaturiero, consentendo una libertà progettuale senza precedenti e una produzione che integra personalizzazione ed efficienza, evidenziando come questa innovazione possa trasformare le strategie di design e produzione delle aziende calzaturiere, riducendo contestualmente la carbon footprint.