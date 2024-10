RS CONNECT 2024: un appuntamento per il futuro del procurement

Il 16 e 17 ottobre 2024, presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI), RS Italia organizzerà RS CONNECT 2024. L’evento vedrà la partecipazione di clienti e fornitori per discutere di digitalizzazione, sostenibilità e le soluzioni più innovative in ambito procurement, gestione dell’inventario e sicurezza.

RS Italia è lieta di annunciare l’evento RS CONNECT 2024, che si terrà il 16 e 17 ottobre presso il prestigioso Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI). L’evento sarà un’occasione unica per clienti e fornitori di confrontarsi sulle soluzioni più innovative in materia di integrazione e flessibilità a supporto dell’industria digitale e sostenibile.

RS CONNECT 2024 si focalizzerà sullo sviluppo di partnership strategiche e sull’esplorazione delle novità di mercato, con clienti e fornitori che avranno anche l’opportunità di conoscere da vicino le nuove soluzioni a valore aggiunto RS.

RS CONNECT 2024 prevederà, infatti, tre aree tematiche principali, dove verranno illustrate le soluzioni RS per ottimizzare il procurement, la gestione dell’inventario e la sicurezza:

1. RS Procurement Solutions

2. RS Inventory Solutions

3. RS Safety Solutions

Sicuramente, uno dei momenti centrali di RS CONNECT 2024 riguarderà il dibattito in merito all’importanza di un approccio integrato e flessibile per affrontare le sfide del futuro. La digitalizzazione e la sostenibilità sono ormai pilastri imprescindibili delle strategie aziendali, come emerso dalla ricerca condotta da RS Italia in collaborazione con ADACI e l’Università Europea di Roma, che verrà resa pubblica a novembre. Il 65% delle aziende intervistate utilizza già sistemi informativi integrati, mentre il 53% sfrutta piattaforme di e-procurement. Allo stesso tempo, anche la sostenibilità gioca un ruolo chiave: più del 60% delle imprese predilige fornitori certificati e socialmente responsabili, puntando su packaging ecologici, riduzione dei trasporti e miglioramento dell’efficienza energetica.

“RS CONNECT 2024 rappresenta per noi un’opportunità fondamentale per consolidare le relazioni con i nostri fornitori e clienti, inoltre, sarà anche l’occasione per rafforzare il nostro impegno verso un’industria sempre più sostenibile e digitalizzata. Vogliamo, infatti, offrire soluzioni concrete che possano aiutare le aziende a migliorare la loro efficienza, come i nostri servizi per l’e-procurement e per il Vendor Managed Invetory, mantenendo sempre alta l’attenzione verso l’ottimizzazione delle performance e ovviamente la sostenibilità”, ha dichiarato Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia.

Con la partecipazione di oltre 70 fornitori e partner commerciali provenienti da tutto il mondo, RS CONNECT 2024 si propone come un momento di confronto e di crescita per tutti i partecipanti, offrendo l’opportunità di aprire nuovi orizzonti di business.