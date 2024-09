SDC24: il 3 ottobre la Samsung Developer Conference

Samsung Electronics ha annunciato che il 3 ottobre, presso il San Jose McEnery Convention Center in California, si terrà la Samsung Developer Conference 2024 (SDC24). L’evento, giunto alla decima edizione, celebrerà un decennio di innovazione e di collaborazione con gli sviluppatori, i partner e i clienti, focalizzandosi su come utilizzare al meglio le innovazioni potenziate dall’intelligenza artificiale.

Tutti i partecipanti sono invitati a seguire in livestream il keynote di Samsung SDC24 che si terrà il 3 ottobre alle ore 10:00 PT. Il keynote sottolineerà le più recenti opportunità di innovazione multipiattaforma, tra cui le modalità di utilizzo di SmartThings, Galaxy AI, Knox e Tizen per le tecnologie di nuova generazione. Sarà esplorato il modo in cui gli sviluppatori possono avvalersi delle capacità dell’intelligenza artificiale per creare nuove applicazioni e servizi rivoluzionari, grazie all’utilizzo delle piattaforme sicure di Samsung.

JH Han, Vice Chairman, CEO and Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, aprirà la SDC24 con un keynote che presenterà la visione di Samsung “AI for All”, incentrata su un’esperienza AI multidispositivo più personalizzata e sicura che comprende dispositivi mobili, TV ed elettrodomestici. Parlerà anche dei principi di Samsung in materia di etica dell’intelligenza artificiale, fulcro dello sviluppo della tecnologia AI di Samsung. Tra gli altri relatori figurano:

Daehyun Kim, EVP, Head of Global AI Center, Samsung Research

Sally Hyesoon Jeong, EVP, Head of Framework R&D, Mobile eXperience Business

Moon-soo Kim, VP, Head of Application S/W R&D, Visual Display Business

Alex Y Lee, EVP, Head of Visual eXperience PM, Visual Display Business

Young Ah Lee, VP, Head of UX, Digital Appliances Business

Ho-bum Kwon, VP, Head of Platform, Samsung Research

Jaeyeon Jung, EVP, Head of SmartThings, Device Platform Center

Shin Baik, Head of Security Assurance, Device Platform Center

Oltre al keynote, l’evento SDC24 prevede sessioni di approfondimento aperte ai partecipanti per consentire loro la condivisione di idee innovative e l’approfondimento delle più recenti piattaforme e servizi di Samsung dedicati agli sviluppatori, tra cui SmartThings, Samsung Health, Tizen e altro ancora. Le sessioni offriranno ai partecipanti l’opportunità di esaminare in profondità gli ultimi sviluppi software e i servizi di Samsung, oltre a fornire informazioni su come valorizzare le soluzioni AI di Samsung per nuove opportunità.

Inoltre, alcune sessioni saranno presentate sull’Open Stage, dove i partecipanti potranno ricevere approfondimenti sul settore da parte di esperti e persino incontrare un ospite di eccezione. Inoltre, presso la Tech Square saranno disponibili dimostrazioni pratiche dei più recenti prodotti e servizi. Al Code Lab, gli sviluppatori potranno esplorare nuovi ed entusiasmanti strumenti e kit di sviluppo software (SDK), oltre a provare la più recente piattaforma formativa Samsung Developers, che offre ai partecipanti una serie di argomenti per giocare, imparare e sviluppare ulteriormente le proprie capacità.

Il keynote sarà trasmesso in livestreaming sui siti Samsung YouTube e Samsung Developer al momento dell’evento.