Marocco: le università scelgono il Wi-Fi di Cambium

Cambium Networks ha annunciato che la sua tecnologia wireless è stata selezionata per la realizzazione di una rete Wi-Fi a livello nazionale per gli istituti di istruzione superiore in Marocco, un progetto chiamato “Connected Campus”. La rete fornisce accesso Wi-Fi 6 multi-gigabit a 12 importanti università pubbliche in oltre 200 campus. I campus saranno dotati di soluzioni Wi-Fi 6 di Cambium Networks, progettate e distribuite da 3GCOM, un integratore di servizi e partner dell’operatore globale nominato per questo progetto.

Il programma “Connected Campus” applicato in Marocco consente a più di 1,3 milioni di studenti, dirigenti scolastici e amministrativi di accedere alle risorse digitali del proprio campus da qualsiasi sede del Paese.

“Gli access point Cambium Networks Wi-Fi 6 XV2-2X per interni e XV2-T0 per esterni sono stati scelti per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo”, ha dichiarato Noureddine Chikhaoui, Direttore Commerciale di 3GCOM. “I nostri studi di benchmark hanno dimostrato un chiaro vantaggio delle soluzioni Cambium Networks in termini di area di copertura. La tecnologia Cambium ha permesso di ottimizzare il numero di access point necessari, riducendo così il budget per l’installazione fisica e la configurazione. Nell’intera rete sono stati distribuiti più di 18.000 access point”.

Gli access point Wi-Fi 6 di Cambium Networks e le soluzioni di gestione cloud end-to-end forniscono accesso Wi-Fi multi-gigabit offrendo un TCO (Total Cost of Ownership) inferiore. Grazie alla facile integrazione con i sistemi esistenti, agli strumenti di pianificazione, al provisioning zero-touch, all’installazione semplificata e alla gestione centralizzata del cloud, la soluzione consente una rapida fornitura di velocità wireless multi-gigabit end-to-end.

“L’apprendimento flessibile, i test online e la collaborazione video con contenuti multimediali richiedono prestazioni stabili, affidabili e convenienti”, ha dichiarato Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks. “Le nostre tecnologie, progettate appositamente, rispondono in modo unico alle esigenze di densità e scala, offrendo al contempo la migliore user experience della categoria, garantendo un apprendimento ininterrotto a costi contenuti”.

La tecnologia Connected Campus scelta anche in Marocco comprende:

– Wi-Fi 6 indoor- L’XV2-2X è un access point (AP) Wi-Fi 6 “dual-radio”, progettato per fornire reti di nuova generazione con servizi edge a un prezzo conveniente. La tecnologia Wi-Fi 6 offre velocità di rete più elevate e consente a un maggior numero di dispositivi connessi di essere online con una qualità dei dati superiore.

– Wi-Fi 6 outdoor – L’XV2-2T offre una portata fino a 1 km con un throughput più elevato a distanze inferiori rispetto alle soluzioni della concorrenza. Coprendo un’area maggiore per dispositivo, gli operatori di rete possono risparmiare sui costi delle apparecchiature, del cablaggio, dell’installazione, della manutenzione e dei diritti di accesso per le distribuzioni Wi-Fi all’aperto.

– Wi-Fi Designer – Uno strumento di mappatura termica predittiva per ottimizzare le prestazioni degli access point indoor

– La piattaforma cloud cnMaestro X garantisce una gestione sicura ed end-to-end della rete con provisioning zero-touch e analisi e risoluzione dei problemi basate sull’intelligenza artificiale.

– MSP Dashboard – Fornisce un account gestito per ogni università.