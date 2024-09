Dassault Systèmes sceglie la competenza di V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato un accordo di partnership con Dassault Systèmes, un’azienda di scienza e tecnologia che progetta soluzioni software all’avanguardia per la modellazione 3D, la simulazione, l’information intelligence e la collaborazione.

V-Valley metterà a disposizione dei propri rivenditori, le applicazioni SOLIDWORKS di Dassault Systèmes per la progettazione 3D e l’ingegnerizzazione utilizzate da milioni di innovatori in tutto il mondo. Le applicazioni SOLIDWORKS sono progettate per ottimizzare i flussi di lavoro e permettono agli utenti di passare rapidamente dal disegno 2D al modello 3D.

V-Valley, un partner solido e affidabile è in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano. Grazie alle competenze e alla focalizzazione della propria struttura, metterà a disposizione di Dassault Systèmes l’esperienza di un team specializzato nella gestione e distribuzione di servizi e soluzioni avanzate, fornendo nuove opportunità di business in settori strategici per Dassault Systèmes – come Telecomunicazioni, Città e Servizi Pubblici.

V-Valley contribuirà alla crescita del business di Dassault Systèmes, avvalendosi della propria capillare rete distributiva e l’importante know how tecnico, risorse per la formazione del canale, attività digital dedicate per la demand generation e servizi professionali specifici.

Luca Di Cicco, EUROMED CRE Sales Senior Director di Dassault Systèmes, ha dichiarato: “La nostra nuova partnership con V-Valley combina la solida reputazione e l’innovazione di SOLIDWORKS con la vasta rete di distribuzione di V-Valley, consentendo un più ampio accesso alle nostre applicazioni di progettazione avanzata. Il nostro obiettivo è quello di consentire ad aziende, al settore pubblico e ai singoli professionisti di snellire i processi di progettazione, migliorare la produttività e accelerare il time-to-market dei loro progetti nel modo più conveniente e sostenibile.”

Luca Casini, Country Manager di V-Valley in Italia, ha commentato: “La partnership con Dassault Systèmes ci permette di ampliare la nostra offerta con le loro soluzioni ed è perfettamente in linea con la mission di V-Valley, ovvero “enhance your business”. Valorizzare il business dei nostri Partner Vendor significa mettere a disposizione di Dassault Systèmes le nostre competenze, i nostri servizi e i nostri strumenti per la generazione di nuove relazioni e di nuove opportunità con il canale, e a disposizione dei nostri Partner Clienti soluzioni di alto livello quali ulteriori opportunità di business e di fidelizzazione dei loro clienti contribuendo al loro processo di crescita e di digital transformation”.