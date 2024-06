V-Valley è adesso distributore dell’AI di Esker Italia

Una significativa e importante partnership caratterizza il secondo trimestre di questo 2024 in crescita. V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione delle Advanced Solutions con sede a Vimercate (MB), ha abbracciato il Partnership Program di Esker Italia con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business per entrambe le parti.

La mentalità aperta e la filosofia dinamica dell’azienda è uno stimolo, per chi vi lavora, a cercare nuove collaborazioni con partner solidi e affidabili che si prendano cura della vendita delle soluzioni proposte nel rispetto dei valori, della missione e del purpose aziendali. V-Valley ha bisogno del supporto di aziende che condividano il suo progetto e la aiutino a sviluppare il core business, basato sulla fornitura di soluzioni Source-to-Pay (S2P) e Order-to-Cash (O2C) per facilitare la trasformazione digitale delle aziende.

In un’ottica di offerta di soluzioni integrate sempre più completa, Esker arricchisce la proposta Cloud di V-Valley con una piattaforma globale in grado di valorizzare ed automatizzare i processi aziendali. Da oggi, V-Valley offre ai propri partner le soluzioni di Esker basate sull’Intelligenza Artificiale, apprezzate dai leader dei settori Finance e Customer Service di tutto il mondo perché offrono vantaggi significativi al personale e ai processi, permettendo alle aziende di concentrarsi sul proprio core business.

La collaborazione tra Esker e V-Valley è la mossa vincente per tutti

La partnership tra Esker e V-Valley è caratterizzata dalla collaborazione win-win e dall’opportunità, per entrambe le aziende, di incontrare nuovi partner e clienti, incrementare il business e promuovere la crescita aziendale.

Esker lavora per rafforzare l’ecosistema dei partner che svolgono un ruolo attivo e di valore per il successo dell’impresa. Scegliamo con cura ogni collaborazione e valutiamo le competenze, le esperienze e il valore aggiunto delle aziende che inseriamo nel Partnership Program.

Dichiarazioni

“Siamo lieti e soddisfatti di accogliere V-Valley nella rete dei partner di Esker, le nostre aziende condividono i medesimi valori” racconta Stefano Contini, Alliance Manager di Esker Italia. “Abbiamo un obiettivo condiviso: raggiungere e supportare in modo sempre più capillare le aziende italiane e proporre le nostre soluzioni per accelerare il processo di digitalizzazione, leva competitiva che consente di trasformare le performance di business. La collaborazione di V-Valley nella distribuzione dei servizi ci permette di ampliare la visuale e raggiungere nuovi mercati”.

“In contesto come quello attuale, in cui l’attenzione ai costi e all’ottimizzazione dei processi è elevata, la partnership con Esker rappresenta un valore aggiunto strategico per V-Valley”, ha commentato Silvia Restelli, Sales & Marketing Unit Manager Security, Software & Cloud di V-Valley in Italia. “Siamo convinti dell’interessante potenziale di Esker per il nostro ecosistema di partner, che darà loro la possibilità di generare nuove opportunità di business a valore legate a queste soluzioni”.