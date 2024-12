Enrico Pappolla nominato Sales Director ddc di Smartcom

Cresce e si espande Smartcom, società italiana specializzata nella gestione e nello sviluppo di soluzioni innovative per il noleggio operativo di prodotti di elettronica di consumo e nella vendita e distribuzione di prodotti tecnologici. Per affrontare al meglio questa fase di crescita, l’azienda ha nominato Enrico Pappolla nuovo Sales Director direct distribution channel. L’azienda italiana, che punta ad ampliarsi ancora di più nel 2025, ha deciso di inserire nel proprio team una figura come Enrico Pappolla per fronteggiare al meglio le nuove sfide e inserirsi in mercati ancora inesplorati.

Il percorso professionale di Enrico Pappolla

Enrico Pappolla vanta una lunga esperienza maturata in Italia e all’estero nell’ambito delle telecomunicazioni, oltre ad un’intensa collaborazione con i maggiori operatori del mercato. Esordisce alla fine degli anni ’90 collaborando con alcuni dei principali produttori di telefonia mobile, prima di ricoprire il ruolo di Sales Director e poi di Managing Director in Brightpoint Italy fino al 2009, anno in cui si dedica ad una nuova esperienza lavorativa nell’ambito dell’elettronica industriale ricoprendo il ruolo di Sales and Marketing Manager in Alfi società italiana specializzata nell’ambito del controllo accessi. Dopo una breve parentesi a Singapore come Sales Director di una start up cino-americana nel 2013 entra nuovamente nel contesto della grande distribuzione di prodotti di elettronica di consumo, inizialmente come Mobile Director di Tech Data per l’Italia fino alla nomina, nel 2015, di Senior Director Italia & Svizzera. Successivamente nel 2018 ricoprirà il ruolo di Deputy General Manager di Oppo Italia. A seguito di questa carriera ricca di esperienze importanti, arriva a ricoprire il ruolo di Sales Director in Smartcom, segnando un importante traguardo.

Dichiarazioni

“Sono molto orgoglioso di essere entrato in questa azienda, e cominciare questa nuova avventura lavorativa” afferma Enrico Pappolla, Sales Director direct distribution channel di Smartcom. “È per me una sfida inserirmi in questa realtà, e partire subito da una opportunità molto importante: la distribuzione di Nothing Phone, che con il suo design innovativo, le funzionalità all’avanguardia e un’interfaccia unica nel suo genere, si contraddistingue in un contesto assolutamente “flat”. Infatti, oggi ogni smartphone non è più in grado di distinguersi da un altro Nothing Phone sarà in grado di trovare la propria collocazione di assoluta rilevanza distinguendosi dagli altri”.