Manhattan Associates nominata leader nella Forrester POS Wave 2024

Manhattan Associates, azienda tecnologica operante nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale, ha annunciato di essere stata nominata Leader nel report The Forrester Wave: Point-of-Service (POS) Solutions, Q4 2024. Tra le 9 aziende valutate nell’ambito della principale analisi di settore sulle soluzioni per i punti vendita retail, Manhattan Associates ha ricevuto il punteggio più alto secondo il maggior numero di criteri. Infatti, l’azienda è stata riconosciuta per la sua capacità di gestire lo stock del punto vendita e di soddisfare le esigenze dei negozi, compreso i servizi di ritiro in store e curbside.

L’elemento differenziante di Manhattan Associates? La suite di commercio unificato

Con la costante crescita del digital commerce, i retailer stanno riprogettando i propri punti vendita per soddisfare al meglio le esigenze degli acquirenti moderni. Gli store fisici si stanno dimostrando la vera chiave per una differenziazione sostenibile e non ricoprono solo il ruolo di semplici punti di consegna o showroom, ma anche di sofisticati motori di customer intelligence e promotori di relazioni. I moderni retail store stanno andando oltre la semplice vendita di prodotti e il completamento delle operazioni di checkout, per offrire una customer experience senza soluzione di continuità, focalizzata sul cliente, che unisce il meglio della praticità digitale con il valore dell’interazione umana offerta dall’acquisto in store.

Manhattan Associates offre la possibilità di vivere un’esperienza omnichannel con Manhattan Active Omni, la suite di commercio unificato per il retail moderno, che integra le applicazioni per i punti vendita, la gestione degli ordini, il coinvolgimento e l’assistenza dei clienti e le applicazioni per le operazioni di stock e fulfilment. Grazie a queste soluzioni cloud-native, i retailer possono ora utilizzare i loro punti vendita per proporre esperienze di acquisto personalizzate, customer intelligence e rafforzare relazioni.

Dichiarazioni

“Siamo onorati di essere stati nominati Leader nella Forrester POS Wave 2024 e la consideriamo un’ulteriore conferma dell’impegno di Manhattan nell’affiancare i retailer per offrire loro un’esperienza omnichannel ottimale”, ha dichiarato Robby Dewling, Product Management Director di Manhattan Associates. “L’anno scorso, Manhattan è stata nominata unica Leader in The Forrester Wave: Order Management Systems (OMS), Q2 2023. Per noi, essere nominati Leader in entrambi i report Forrester POS e OMS Wave significa che Manhattan si sta dimostrando un vero pioniere del settore dell’unified commerce”.