TD SYNNEX diventa il primo aggregatore di soluzioni globale a ottenere lo status di Partner per l’offerta di servizi Amazon RDS

TD SYNNEX ha annunciato di aver ottenuto la prestigiosa specializzazione per la fornitura di servizi Amazon Relational Database Service (RDS), diventando così il primo aggregatore globale di soluzioni a ricevere questa designazione. Questo riconoscimento premia la capacità di TD SYNNEX di gestire compiti complessi associati ad Amazon RDS, consentendo al distributore di supportare meglio i partner nell’implementazione, nella migrazione e nell’integrazione.

Secondo il recente report Direction of Technology di TD SYNNEX, il 58% dei partner prevede un aumento delle vendite di servizi gestiti nei prossimi tre anni. Inoltre, secondo Amazon, si prevede che la domanda di mercato per i servizi di database gestiti come RDS crescerà del 25% annuo, posizionando RDS come un fattore di crescita cruciale nell’ecosistema AWS. RDS funge da punto di accesso per il cross-selling di altri servizi AWS, con oltre il 60% dei clienti RDS che adotta anche ulteriori soluzioni AWS.

La specializzazione per la fornitura di servizi Amazon RDS, parte del programma AWS Service Delivery Program (SDP), certifica i partner con comprovata esperienza tecnica nella fornitura di servizi Amazon RDS. Questo riconoscimento premia la capacità di TD SYNNEX di gestire il monitoraggio del database, la sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni su vari motori di database come Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle e SQL Server. L’ottenimento della specializzazione per la fornitura di servizi Amazon RDS permette ai partner di accedere a un team affidabile, in grado di gestire implementazioni fluide, migrazioni efficienti e integrazioni senza problemi di strumenti compatibili per ambienti Amazon RDS.

Antonella Trono, BU Manager Cloud & Services di TD SYNNEX Italy ha commentato: “Il raggiungimento della service validation “Amazon RDS delivery” ci rende orgogliosi, perché completa le numerose certificazioni e specializzazioni che abbiamo e che mettiamo a disposizione del nostro ecosistema. I nostri partner, infatti, possono accedere a numerosi programmi, come per esempio il Migration Acceleration Program di AWS, che mette a disposizione importanti incentivi economici, grazie alle competenze certificate di TD SYNNEX. Questa nuova competenza, specifica su progetti di gestione di Database relazionali, rafforza invece il nostro ruolo di aggregatori e facilitatori nell’adoption e nella delivery di soluzioni cloud complesse”.

“Poiché i partner si rivolgono sempre più all’outsourcing per le funzioni aziendali critiche, TD SYNNEX facilita una collaborazione senza interruzioni con i principali fornitori come AWS, migliorando efficienza e agilità di mercato“, ha dichiarato Jan de Kok, Global AWS Lead di TD SYNNEX. “Ottenere lo status di Partner per la fornitura di servizi Amazon RDS dimostra il nostro impegno a offrire soluzioni cloud avanzate di altissimo livello, che aiutano i nostri partner a crescere e migliorare l’efficienza. Siamo estremamente orgogliosi di essere il primo distributore globale a ottenere questa distinzione e restiamo impegnati ad aiutare i nostri partner a prosperare in un panorama cloud sempre più complesso.“

TD SYNNEX è un leader riconosciuto nell’ecosistema AWS, con numerose specializzazioni, competenze e designazioni di programmi, tra cui Migrazione e Modernizzazione, Consulenza per l’Educazione e il Settore Pubblico, Software per Operazioni Cloud e fornitura di Amazon EC2 per Windows Server. TD SYNNEX supporta inoltre AWS attraverso la sua piattaforma cloud globale, StreamOne®, fornendo ai partner AWS una gestione end-to-end per ottimizzare il business legato al consumo di AWS. Con l’ottenimento della specializzazione, TD SYNNEX amplia le proprie competenze AWS per aiutare i partner a sbloccare nuove opportunità di business e a far crescere le loro pratiche cloud.