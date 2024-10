Mercato IT: TD SYNNEX condivide i trend del 2024

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, ha pubblicato il suo terzo studio annuale Direction of Technology Report, mostrando che, man mano che il mercato IT si evolve, le aziende pianificano di investire in infrastrutture tecnologiche solide, di sfruttare le tecnologie ad alta crescita e collaborare strettamente con partner esperti e affidabili.

Il report si basa su un sondaggio condotto su oltre 1.000 rivenditori tecnologici, system integrator, service provider e managed service provider provenienti da più di 60 paesi. I partecipanti hanno condiviso l’intenzione di accelerare gli investimenti in tecnologie AI e Generative AI (Gen AI), con quasi la metà che prevede di offrire soluzioni basate su AI nei prossimi due anni.

Il report sul mercato IT sottolinea anche il ruolo cruciale della sicurezza, che rimane l’offerta principale per i partner, evidenziando la necessità di bilanciare innovazione e mitigazione del rischio. Tuttavia, quando si tratta di fare business, i rivenditori danno priorità all’accessibilità e alla flessibilità, rispondendo alle esigenze in evoluzione della loro clientela.

I trend del mercato IT individuati da TD SYNNEX

Il report evidenzia cinque trend globali chiave che influenzeranno il mercato IT nel 2024:

Guidare con ingegno e flessibilità : I leader del mercato IT sanno che certificazioni e specializzazioni sono la chiave per il successo in un mercato dinamico, soprattutto in cybersecurity (58%), privacy dei dati (58%) e intelligenza artificiale (45%). Allo stesso tempo, stanno ottimizzando soluzioni di spesa flessibile per soddisfare le esigenze dei clienti in un contesto economico in continuo cambiamento.

: I leader del mercato IT sanno che certificazioni e specializzazioni sono la chiave per il successo in un mercato dinamico, soprattutto in cybersecurity (58%), privacy dei dati (58%) e intelligenza artificiale (45%). Allo stesso tempo, stanno ottimizzando soluzioni di spesa flessibile per soddisfare le esigenze dei clienti in un contesto economico in continuo cambiamento. Guidare l’innovazione con una base solida : Con l’AI che sta cambiando il modo in cui facciamo business, i partner di canale sono sotto pressione per promuovere tecnologie ad alta crescita, con quasi la metà (44%) che prevede di offrire AI nei prossimi due anni. Per alimentare il futuro, l’ecosistema sta investendo in tecnologie di base come sicurezza e hardware, assicurando che il nuovo proceda di pari passo con il fondante.

: Con l’AI che sta cambiando il modo in cui facciamo business, i partner di canale sono sotto pressione per promuovere tecnologie ad alta crescita, con quasi la metà (44%) che prevede di offrire AI nei prossimi due anni. Per alimentare il futuro, l’ecosistema sta investendo in tecnologie di base come sicurezza e hardware, assicurando che il nuovo proceda di pari passo con il fondante. Sfruttare soluzioni essenziali per un mondo complesso : Quest’anno, i prodotti che si trovano all’intersezione tra sicurezza e innovazione stanno guidando il successo finanziario del canale e del mercato più ampio. I partecipanti hanno identificato la sicurezza come il principale generatore di profitti nel mercato IT, mentre networking, dispositivi endpoint, AI e infrastrutture hyperscale completano i loro principali driver di ricavi.

: Quest’anno, i prodotti che si trovano all’intersezione tra sicurezza e innovazione stanno guidando il successo finanziario del canale e del mercato più ampio. I partecipanti hanno identificato la sicurezza come il principale generatore di profitti nel mercato IT, mentre networking, dispositivi endpoint, AI e infrastrutture hyperscale completano i loro principali driver di ricavi. Dare priorità alla collaborazione, coordinamento e consolidamento : L’ecosistema tecnologico prospera quando i leader abbracciano l’interconnessione del canale. Con quasi tre quarti della spesa IT (73,2%) guidata dai partner nel 2024, è chiaro che la collaborazione sarà cruciale man mano che il canale affronterà la crescente competizione e la trasformazione tecnologica.

: L’ecosistema tecnologico prospera quando i leader abbracciano l’interconnessione del canale. Con quasi tre quarti della spesa IT (73,2%) guidata dai partner nel 2024, è chiaro che la collaborazione sarà cruciale man mano che il canale affronterà la crescente competizione e la trasformazione tecnologica. Affrontare le normative e mitigare i rischi: In tutti i settori, temi globali come il cambiamento climatico, i diritti umani e la buona governance aziendale stanno cambiando il panorama normativo e del rischio. I partecipanti ne sono pienamente consapevoli, identificando gli standard ESG come una delle principali sfide per le loro aziende nei prossimi due anni. Per rimanere al passo con questo panorama in evoluzione, i partner prevedono di offrire soluzioni tecnologiche che aiutino i clienti a muoversi verso una società più sostenibile ed equa.

Dichiarazioni

“Per il terzo anno consecutivo, il Direction of Technology Report offre una visione chiara sia dello stato attuale del mercato IT sia delle aree in cui le aziende prevedono di investire di più“, ha affermato Patrick Zammit, CEO di TD SYNNEX. “Quest’anno, vediamo molti più dettagli su come i partner stiano abbracciando il potere dell’AI e delle tecnologie cloud, rendendo allo stesso tempo la tecnologia più adattabile alle esigenze dei loro clienti. Allo stesso tempo, stanno bilanciando la necessità di una robusta sicurezza e conformità normativa in tutti i settori”.

“Concentrandosi su questi trend chiave del mercato IT, le aziende non solo saranno pronte ad adattarsi, ma anche a prosperare”, ha dichiarato Jill Kermes, Corporate Vice President, Global Corporate Communications and Citizenship di TD SYNNEX. “Guardando al futuro, i leader tecnologici devono rimanere focalizzati su come ottimizzare e far crescere il proprio business, oltre a fornire soluzioni che supportino al meglio le persone che le utilizzeranno”.