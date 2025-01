Schede grafiche: da PNY la nuova serie NVIDIA GeForce RTX 50

PNY, fornitore di soluzioni elettroniche per diversi mercati in forte crescita, ha annunciato l’aggiunta delle schede grafiche GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070 alla sua gamma di GPU NVIDIA GeForce RTX.

Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX 50 Series offrono funzionalità rivoluzionarie a gamers e creatori. Dotata di un elevato livello di potenza AI, le schede grafiche RTX 50 permettono di vivere nuove esperienze e una fedeltà grafica di altissimo livello. Sarà possibile moltiplicare le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, generare immagini a velocità senza precedenti e liberare la creatività con NVIDIA Studio. Inoltre, è possibile accedere ai microservizi NVIDIA NIM – modelli di AI all’avanguardia che consentono agli appassionati e agli sviluppatori di creare assistenti AI, agenti e flussi di lavoro con prestazioni di punta su sistemi NIM-ready.

Le nuove schede grafiche GeForce RTX 50 Series sono progettate per offrire un’esperienza AI eccezionale sui PC. I core tensoriali AI specializzati offrono un enorme salto di qualità in termini di AI TOPS, consentendo capacità trasformative per l’AI nei giochi, nelle attività creative e nella produttività quotidiana. La tecnologia NVIDIA DLSS 4, potenziata dall’intelligenza artificiale e combinata con il ray-tracing completo, crea mondi di gioco mozzafiato, in grado di soddisfare i giocatori che esigono la massima qualità visiva.

Prestazioni e velocità super-accelerate con le nuove schede grafiche GeForce RTX 50

La serie di GPU PNY GeForce RTX 50 Series Overclocked sarà disponibile in quattro diverse configurazioni: GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070, tutte basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, che offre un maggiore realismo di gioco, un potente ray-tracing in tempo reale e funzionalità all’avanguardia per accelerare le prestazioni di gioco. Queste schede grafiche PNY includono una memoria integrata di 32GB, 16GB o 12GB GDDR7 e overclock di fabbrica per garantire prestazioni ottimali. Sfruttano una potenza senza precedenti per prestazioni straordinarie, rispondendo senza sforzo alle esigenze grafiche a tutte le risoluzioni.

Design dinamico

La serie di schede grafiche di PNY include ora le ultime GPU GeForce RTX 50 Series. Queste schede grafiche sono disponibili con tripla ventola, kit di supporto VGA e illuminazione EPIC-X RGB. L’esclusiva tecnologia di raffreddamento di ogni scheda offre un raffreddamento ad alte prestazioni, anche durante le sessioni di gioco e di produzione di contenuti più impegnative.

Grazie alle tre ventole che lavorano in tandem, il calore viene distribuito e dissipato in modo più efficace sulla superficie della GPU. Inoltre, il backplate in metallo di PNY fornisce un supporto extra per evitare cedimenti, mentre le prese d’aria appositamente progettate migliorano il raffreddamento passivo.

Utilizzando il software VelocityX, gli utenti possono assumere il pieno controllo della scheda grafica PNY per ottimizzarne le prestazioni e l’illuminazione ARGB, se dispongono di una GPU compatibile con l’illuminazione ARGB di PNY.

Le nuove schede grafiche PNY garantiscono un’esperienza di gioco eccezionale

La serie PNY GeForce RTX 50 offre un’esperienza di gioco e un realismo eccezionali, grazie alla sua incredibile potenza di elaborazione. I giocatori possono aspettarsi prestazioni e stabilità migliorate nei giochi AAA graficamente più sorprendenti, godendo di una combinazione perfetta di memoria e prestazioni ultraveloci. L’ampia gamma di schede grafiche GeForce RTX 50 Series di PNY alza il livello della grafica visiva, stabilendo un nuovo standard per un’esperienza di gioco di livello superiore.

L’ascesa dell’IA

Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX sono progettate per l’era dell’IA e sono dotate di Tensor Core AI specializzati che offrono prestazioni avanzate e capacità di trasformazione dell’AI in giochi, applicazioni creative, produttività e altro ancora. Con RTX, oggi e in futuro, gli utenti possono liberare tutto il potenziale dell’AI sui PC Windows.

Overclocking e personalizzazione ARGB

Le schede grafiche PNY GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070 presentano un modello per gamma con illuminazione RGB EPIC-X. Grazie alle numerose opzioni di illuminazione ARGB, gli utenti possono godere di un’esperienza di illuminazione completamente personalizzata. Per mostrare la propria creatività e personalizzare la visualizzazione dell’illuminazione, è possibile utilizzare il software di controllo VelocityX di PNY, che consente anche di monitorare statistiche chiave come il clock del core, il clock della memoria, la temperatura del core, la velocità della ventola, l’illuminazione RGB e altro ancora.

Le nuove schede grafiche PNY sono piccole, ma potenti

Le schede grafiche PNY GeForce RTX 5070 ARGB OC VERTO e RTX 5070 STD OC VERTO soddisfano le linee guida sulle dimensioni delle schede GeForce SFF-Ready Enthusiast. Se abbinate a un case mITX o mATX compatibile, le schede si adattano perfettamente alla costruzione di un sistema ad alte prestazioni con un ingombro ridotto.

PNY GeForce RTX 5090 32GB Overclocked Tripla Ventola DLSS 4

32GB GDDR7 (512-bit)

Tripla ventola

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort e (x1) HDMI

EPIC-X RGB

Overclock

PNY GeForce RTX 5080 16GB Overclocked Tripla Ventola DLSS 4

16GB GDDR7 (256-bit)

Tripla ventola

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort e (x1) HDMI

Overclock

PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB Overclocked Tripla Ventola DLSS 4

16GB GDDR7 (256-bit)

Tripla ventola

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort e (x1) HDMI

EPIC-X RGB

Overclock

PNY GeForce RTX 5070 Overclocked Tripla Ventola DLSS 4

12 GB GDDR7 (192 bit)

Tripla Ventola

PCI Express 5.0

(x3) DisplayPort e (x1) HDMI

Overclock

Disponibilità delle schede grafiche GeForce RTX 50

Le nuove schede grafiche RTX 5080, RTX 5090, RTX 5070 Ti e RTX 5070 saranno disponibili a breve.