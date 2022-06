Videocamere Arlo per andare sicuri in vacanza

Arlo, specialista nel mercato delle videocamere di sorveglianza, ha presentato le soluzioni ideali per tenere la propria abitazione al sicuro, in qualsiasi momento, e partire in totale spensieratezza.

Quest’anno, infatti, l’estate è arrivata in anticipo e le temperature da record invogliano sempre più a fuggire dall’afa della città e trovare relax e ristoro nei luoghi di villeggiatura, lontano dalla propria routine quotidiana.

Ma come lasciare la propria casa incustodita senza preoccupazioni?

Arlo Go 2 – doppia connessione e protezione a 360° per una vacanza “isolata”

Con Arlo Go 2 qualsiasi vacanza è sicura e, di conseguenza, più rigenerante.

Arlo Go 2 offre la possibilità di affidarsi al dispositivo per la massima serenità, sfruttando la sua capacità di garantire una protezione totale. Sarà infatti possibile connettersi alla videocamera ovunque, sia tramite WiFi che attraverso una scheda SIM 3G/4G integrata, che ne sottolinea la versatilità in tutti i contesti. Il gadget perfetto per l’estate 2022.

Con un prezzo di listino di 329,99 euro, la videocamera a circuito chiuso Arlo Go 2 sarà disponibile dall’1 luglio, presso i rivenditori autorizzati Arlo.

Arlo Ultra 2 XL – modello sempre operativo

Ricaricare le proprie energie sarà una necessità solo per chi viaggia: il modello Arlo Ultra 2 XL, infatti, non riposa mai, ed è sempre operativo per inviare avvisi al proprio smartphone qualora rilevasse movimenti, essendo una videocamera dotata di una batteria a lunghissima durata. Infatti, è in grado di garantire 365 giorni di protezione con una sola carica e la tranquillità è massima anche grazie alle funzioni di sicurezza integrate come la sirena, che permette in condizioni di scarsa visibilità di dissuadere ed allontanare eventuali intrusi, e l’angolo di cattura di 180° che permette di sorvegliare aree estese della propria casa.

Arlo Ultra 2 XL è già disponibile a un prezzo di listino di 369,99 euro – in esclusiva presso i rivenditori autorizzati Arlo.

Infine, l’abbonamento mensile Arlo Secure consente l’accesso a ulteriori funzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, per un’offerta ancora più completa. Le funzioni premium includono il rilevamento avanzato personalizzato che permette alla videocamera di distinguere tra persone, animali e veicoli in modo da inviare una notifica solo quando realmente necessario, e fino a 60[1] giorni di archiviazione su cloud, per poter visionare i filmati registrati dalla propria videocamera Arlo in qualsiasi momento