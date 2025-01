Speak2 75: Jabra introduce la nuova funzione di accoppiamento

Sempre in linea con i trend tecnologici e attento alle esigenze dettate dai moderni ambienti di lavoro, Jabra, marchio dell’audio-video professionale, ha annunciato un aggiornamento del suo vivavoce di punta Speak2 75. L’aggiornamento consente a due dispositivi Speak2 75 di collegarsi per una maggiore copertura audio, adatta a sale riunioni di grandi e medie dimensioni. I dispositivi possono essere utilizzati con piattaforme come Microsoft Teams, Zoom e altre applicazioni certificate UC, e offrono modalità mono e stereo.

L’aggiornamento, basato anche sul feedback degli utenti sulla connettività Bluetooth, introduce una capacità di collegamento permanente che amplia la gamma e la funzionalità dello Speak2 75, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione degli utilizzatori finali e dei gestori di strutture.

Speak2 75: il nuovo aggiornamento offre una connessione flessibile per un audio superiore

I dispositivi Speak2 75 collegati tra loro offrono un’eccellente copertura audio per la collaborazione professionale in sale riunioni di varie dimensioni. Ad esempio, se uno Speak2 75 ha un’ampiezza di 2,5 metri, la combinazione porta i due dispositivi a raddoppiare il range complessivo, a seconda del posizionamento nella sala riunioni.

Pertanto, con questo nuovo aggiornamento, i responsabili IT e delle strutture avranno una maggiore flessibilità per progettare sale con una migliore copertura audio; il che significa che sia che gli utenti si trovano nella sala riunioni, sia coloro che si collegano da remoto, potranno essere sentiti e sentire chiaramente.

Inoltre, grazie alla funzione di collegamento permanente, i vivavoce rimangono connessi anche quando vengono spenti e riaccesi. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, in cui il collegamento era solo temporaneo. Nelle sale riunioni, dove una connettività costante è fondamentale, questa funzione offre un’esperienza d’uso plug-and-play e più affidabile.

Speak2 75 è versatile per riunioni e fruizione musica

Durante le chiamate, i dispositivi Speak2 75 collegati trasmettono un doppio segnale mono, assicurando che entrambi gli altoparlanti forniscano lo stesso audio chiaro e preciso. Che si tratti di un’importante riunione di lavoro o di una semplice chiacchierata, il segnale garantisce una comunicazione efficace e senza interruzioni.

Quando si tratta di riprodurre il suono, i due vivavoce passano a un segnale stereo, offrendo un’esperienza audio più ricca e coinvolgente. I dispositivi passano intelligentemente e automaticamente dalla modalità dual mono a quella stereo in base allo scenario di utilizzo, offrendo la migliore qualità audio in ogni situazione.

Disponibilità

L’aggiornamento è disponibile su tutti i dispositivi Speak2 75 tramite un update del firmware in Jabra+, Direct, Xpress e Sound+.

Dichiarazioni

Holger Reisinger, SVP for Video & Collaboration Solutions di Jabra, ha dichiarato: “Con la nuova funzione di accoppiamento, lo Speak2 75 trasforma il modo in cui gli utenti percepiscono il suono, offrendo opzioni di posizionamento flessibili che si adattano a qualsiasi ambiente. Questo miglioramento rende lo Speak2 75 una scelta ideale sia per l’uso professionale, sia per quello personale, adattandosi perfettamente agli stili di vita moderni. L’aggiornamento riflette il nostro impegno verso l’innovazione che migliora realmente le funzioni di utilizzo e la qualità della resa. Ampliando le capacità dello Speak2 75, vogliamo definire un nuovo standard per le soluzioni audio immersive e adattabili”.