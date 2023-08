TV OLED Wireless: LG lancia il primo al mondo

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo della prima TV OLED wireless al mondo: LG SIGNATURE OLED M (modello 97M3), il maestoso TV OLED da 97 pollici con box Zero Connect disponibile da oggi in Corea del Sud e che arriverà entro la fine dell’anno anche in altri mercati chiave tra cui l’Europa e il Nord America.

Con LG SIGNATURE OLED M, LG riafferma la propria posizione di primo piano nel segmento dei televisori premium: un risultato ottenuto grazie alla solida conoscenza tecnica e di design sviluppata nel corso di 10 anni di innovazioni incentrate sulla tecnologia OLED. Il suo schermo OLED da 97 pollici – il più grande sul mercato con i suoi 245 centimetri circa di diagonale – e il box Zero Connect rappresentano infatti la prima TV OLED wireless al mondo in grado di trasmettere in tempo reale video e audio in 4K a 120Hz.

Il box Zero Connect è il cuore della nuova soluzione ideata da LG. Si tratta di un dispositivo separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità totalmente wireless. L’utente può posizionarlo fino a 10 metri di distanza dallo schermo per godere di un’esperienza di visione immersiva mantenendo l’ambiente perfettamente ordinato. Lo schermo di LG SIGNATURE OLED M si presenta quindi completamente privo di cavi, fatta eccezione per quello di alimentazione. L’installazione wireless è stata pensata per coloro che desiderano collegare al televisore dispositivi e periferiche, come console da gioco e set-top box, ma anche i cavi del digitale terrestre o quello satellitare, evitando la formazione di matasse di cavi che si annodano dietro allo schermo. Il box Zero Connect accoglie infatti tutte le connessioni tipiche di un TV, come le porte HDMI 2.1, USB e LAN, oltre alle connessioni RF e Bluetooth, semplificando il collegamento dei vari dispositivi o periferiche e rendendo a tutti gli effetti questo prodotto una pietra miliare nell’evoluzione dei TV.

Per garantire una trasmissione fluida di immagini e suoni, LG ha sviluppato una tecnologia proprietaria capace di inviare grandi quantità di dati a una velocità fino a 3 volte superiore rispetto all’attuale standard Wi-Fi 6E. Caratteristiche che permettono al box Zero Connect di supportare anche segnali come Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, il box identifica il percorso di trasmissione ottimale del segnale e dispone di un’antenna integrata che può essere regolata in base alla posizione dello schermo.

Privato di tutta l’elettronica ingombrante dei comuni TV, lo schermo della nuova TV OLED Wireless di LG offre un design ancora più essenziale, moderno ed elegante. Una soluzione denominata Gallery Design che, grazie alla staffa zero-gap, consente di posizionare il TV perfettamente aderente al muro garantendo un’installazione pulita e raffinata.

La nuova TV da 97 pollici sarà presto affiancato da nuovi modelli con tagli da 83 e 77 pollici con le stesse caratteristiche uniche offerte dallo schermo OLED e dalla tecnologia Zero Connect.

“Le performance di 97M3 sono frutto dell’impegno decennale di LG come pioniere del mercato dell’intrattenimento, da sempre attenta ai bisogni delle persone e all’evoluzione dei loro stili di vita”, ha dichiarato Baik Seon-pill, responsabile della divisione Sviluppo Prodotti di LG Home Entertainment Company. “Oltre a offrire un’esperienza di visione di altissimo livello su uno schermo ultra-grande, il nostro LG SIGNATURE OLED M wireless, primo nel suo genere, offre la possibilità di vivere con più libertà gli spazi all’interno della propria casa”.