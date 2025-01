Arriva Eddy, lo strumento che monitora la reputazione dei ristoranti

Monitorare i concorrenti, dialogare con i clienti stranieri, gestione del menù sono solo alcune delle funzionalità racchiuse in Eddy, il primo software progettato per il mondo della ristorazione lanciato da Diamond Tech, la start-up tecnologica parte dell’ecosistema di LVG Group. Eddy permette di monitorare, analizzare e gestire la reputazione online grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa.

Nel settore della ristorazione la reputazione online è un fattore determinante per il successo di qualsiasi locale: le recensioni, infatti, possono attrarre nuovi clienti oppure compromettere l’immagine di un ristorante. Eddy nasce per rispondere alla necessità di un sistema efficiente e innovativo che consenta ai ristoratori di avere il pieno controllo della loro brand reputation, risparmiando tempo e migliorando la relazione con i clienti. L’interfaccia di Eddy è particolarmente intuitiva e user friendly proprio per essere utilizzata principalmente dallo smartphone in modo semplice e tempestivo.

Le funzionalità di Eddy

Eddy raccoglie automaticamente tutte le recensioni dei clienti di un ristorante provenienti dalle varie piattaforme e le organizza in un unico hub centralizzato, intuitivo e semplice da utilizzare. Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale avanzata, Eddy offre:

Analisi di sentiment dettagliata: i dati vengono analizzati in modo evoluto, così da elaborare e trasformare le recensioni in un’analisi di sentiment dettagliata per supportare i ristoratori a comprendere meglio le esigenze e le aspettative del pubblico.

Traduzioni automatiche : le recensioni in diverse lingue vengono tradotte automaticamente nella lingua preimpostata, abbattendo le barriere linguistiche e migliorando la comunicazione tempestiva con i clienti internazionali.

: le recensioni in diverse lingue vengono tradotte automaticamente nella lingua preimpostata, abbattendo le barriere linguistiche e migliorando la comunicazione tempestiva con i clienti internazionali. Monitoraggio della concorrenza: realizzato in modo costante, fornisce un’analisi di comparazione precisa e approfondita.

realizzato in modo costante, fornisce un’analisi di comparazione precisa e approfondita. Risposta alle recensioni: grazie all’intelligenza artificiale generativa, Eddy risponde a tutte le recensioni in tutte le lingue con risposte efficaci che prendono in considerazione la lettura del sentiment di ogni singola recensione. Possibilità di scegliere inoltre il “tone of voice” delle risposte, dal professionale, all’empatico o umoristico.

grazie all’intelligenza artificiale generativa, Eddy risponde a tutte le recensioni in tutte le lingue con risposte efficaci che prendono in considerazione la lettura del sentiment di ogni singola recensione. Possibilità di scegliere inoltre il “tone of voice” delle risposte, dal professionale, all’empatico o umoristico. Gestione del menù digitale: per migliorare l’efficienza operativa del singolo ristorante, con un semplice touch dallo smartphone è possibile aggiornare costantemente il menù digitale, la disponibilità dei piatti, le offerte e comunicare immediatamente le novità ai clienti.

Eddy rappresenta un’evoluzione nel campo della gestione reputazionale, sfruttando il know-how consolidato e le tecnologie avanzate sviluppate da Diamond Tech. La start-up, fondata nel 2024 come parte di LVG Group, è specializzata nella creazione di soluzioni tecnologiche che integrano l’uso di intelligenza artificiale per rivoluzionare i settori dell’ospitalità e della ristorazione.

Diamond Tech ha già ottenuto riconoscimenti per la sua innovativa piattaforma DiamondsHub, che integra i processi chiave delle performance alberghiere. Con Eddy, la società punta ora a offrire un vantaggio competitivo anche al settore della ristorazione, anticipando le sfide del mercato con soluzioni digitali avanzate.

Dichiarazioni

“In un mercato sempre più competitivo dove la reputazione online può davvero fare la differenza, Eddy rappresenta uno strumento essenziale per ogni ristoratore che vuole distinguersi, risparmiando tempo e offrendo ai propri clienti un’esperienza sempre impeccabile,” ha dichiarato Francesco Dicuonzo, Amministratore Delegato di Diamond Tech e di LVG Hotel Consulting. “Dopo aver portato l’intelligenza artificiale generativa al servizio dell’ospitalità con il software DiamondsHub, entriamo anche nella ristorazione per offrire ai nostri partner una proposta consulenziale sempre più completa e innovativa”.