Reti aziendali: strategie per potenziarle

Nel panorama economico attuale contrassegnato da un cauto ottimismo, le aziende sono chiamate a innovare, a sfruttare appieno le nuove tecnologie, a utilizzare applicazioni che consentono di risparmiare tempo e a fare maggior affidamento sul flusso continuo di dati e informazioni, anche dal punto di vista delle reti.

Il mondo digitale delle imprese sta attraversando una trasformazione senza precedenti. La necessità di aumentare la produttività è diventata un’esigenza imprescindibile. Produttività aumentata, prestazioni elevate e sicurezza robusta sono i pilastri su cui si costruisce il futuro delle reti. Per essere in linea con un‘evoluzione fortemente dinamica, sono necessarie soluzioni su misura che rispondano alle esigenze più attuali delle aziende. Ecco cosa serve alle imprese per prosperare nell’attuale contesto digitale.

Massimizzare l’efficienza con Wi-Fi 6 e reti avanzate

Velocità e capacità superiore con il Wi-Fi 6: la tecnologia Wi-Fi 6, tra le generazioni più all’avanguardia di Wi-Fi, garantisce notevoli miglioramenti rispetto ai suoi predecessori, tra cui velocità di trasmissione più elevate, maggiore capacità e migliori prestazioni in ambienti con molti dispositivi connessi. Per le aziende, ciò significa la capacità di supportare più utenti e dispositivi contemporaneamente, senza sacrificare velocità o affidabilità. Che si tratti di trasferire grandi file video, condurre streaming live o collaborare in tempo reale, il Wi-Fi 6 garantisce che la rete possa gestire le esigenze dei flussi di lavoro digitali moderni.

Efficienza della rete con switch multi-giga e 10-giga: essendo la spina dorsale della rete, gli switch giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui i dati vengono trasferiti all’interno dell’organizzazione. Aggiornare agli switch multi-giga (2.5G, 5G o 10G) o 10-giga consente all’infrastruttura di rete di supportare larghezze di banda maggiori, riducendo drasticamente il tempo necessario per trasferire file di grandi dimensioni. Questo si rivela particolarmente importante per industrie creative, come quelle che operano nella produzione video, architettura e design, dove le dimensioni dei file sono ingenti. Gli switch multi-giga e 10-giga assicurano che le attività ad alta intensità di dati siano completate più velocemente, migliorando la produttività e l’efficienza complessive.

Preparare la rete per il futuro: investire in access point Wi-Fi 6 e switch multi-giga o 10-giga non significa solo soddisfare le esigenze attuali, ma anche prepararsi per le sfide future. Con la crescita delle aziende e l’evoluzione della tecnologia, avere una rete che può scalare e adattarsi ha un valore incalcolabile. Questo aggiornamento garantisce che l’infrastruttura di rete non diventi un collo di bottiglia, permettendo di integrare nuove tecnologie e dispositivi senza la necessità di revisioni frequenti.

Supportare ambienti di lavoro remoti e ibridi: il passaggio verso modelli di lavoro remoto e ibrido ha evidenziato l’importanza di avere una rete robusta e flessibile. Gli access point Wi-Fi 6 estendono la portata e l’affidabilità della rete wireless, garantendo che gli utenti possano rimanere connessi e produttivi, ovunque si trovino. Allo stesso modo, gli switch multi-giga e 10-giga facilitano il funzionamento senza problemi di VPN e applicazioni cloud-based, rendendo l’accesso remoto a file e risorse di grandi dimensioni semplice come se ci si trovasse in ufficio.

Perché non Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7?

Reti Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, che utilizzano lo spettro a 6GHz, offrono velocità più elevate e una riduzione della congestione. Tuttavia, la loro adozione in Europa varia da Paese a Paese ed è al momento ostacolata dalla disponibilità limitata dello spettro dovuta alle revisioni normative in corso. Ecco alcune considerazioni:

Disponibilità limitata dello spettro a 6GHz: i benefici completi del Wi-Fi 6E e del Wi-Fi 7, che dipendono dalla banda a 6GHz, non sono ancora totalmente accessibili in Europa, poiché l’approvazione normativa è ancora in corso.

Incertezza regolamentare: il calendario per la disponibilità dello spettro a 6GHz non è chiaro, e questo complica la pianificazione degli aggiornamenti di rete per le aziende.

Analisi costi-benefici: con i benefici della banda a 6GHz non ancora in fase di sviluppo, investire nelle ultimissime tecnologie potrebbe non risultare vantaggioso rispetto al Wi-Fi 6.

Maturità dell’ecosistema: la gamma di dispositivi che supportano il Wi-Fi 6E o il Wi-Fi 7 è in crescita, ma fino a quando lo spettro a 6GHz non sarà ampiamente disponibile, il pieno potenziale della tecnologia rimarrà inespresso.

Come può D-Link supportare le aziende?

Potenziare il lavoro remoto con Nuclias by D-Link: il passaggio al lavoro remoto rende imperativo per le aziende supportare i propri collaboratori con le migliori dotazioni disponibili. I prodotti Nuclias di D-Link sono progettati per affrontare queste sfide. Con il networking gestito dal cloud, Nuclias consente alle aziende di distribuire, configurare e gestire la rete da qualsiasi luogo, garantendo che i lavoratori da remoto abbiano la stessa connessione di alta qualità che avrebbero in ufficio. Questo non solo aumenta la produttività, ma garantisce anche che gli utenti rimangano connessi con reti sicure e affidabili.

Rivoluzionare il settore Retail e Hospitality con Wi-Fi superiore: nei settori retail e dell’ospitalità, la soddisfazione del cliente è strettamente legata alla qualità del servizio Wi-Fi fornito. Un’esperienza online senza interruzioni, che si tratti di navigare, fare shopping o trasmettere contenuti come Netflix in una stanza d’albergo, può migliorare significativamente la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Le soluzioni di rete all’avanguardia di D-Link garantiscono che le aziende in questi settori possano offrire Wi-Fi veloce, affidabile e sicuro, incoraggiando i clienti a tornare.

L’importanza di WPA3 e della sicurezza wireless: con l’evoluzione delle minacce informatiche, proteggere la rete aziendale è diventata una priorità assoluta. L’introduzione di WPA3 stabilisce un nuovo standard di sicurezza wireless, introducendo misure di protezione avanzate come una protezione robusta contro gli attacchi brute-force e una maggiore privacy dei dati. Aggiornando le reti per supportare WPA3, le aziende possono proteggere i propri dati e offrire ai clienti la tranquillità di sapere che le loro transazioni sono protette dagli ultimi standard di sicurezza.

A cura di Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia